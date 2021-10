La Justicia dispuso otra fecha de indagatoria para Macri y será el 20 de octubre

El juez federal de Dolores, Martín Bava, decidió hoy hacer una nueva citación a declaración indagatoria a Mauricio Macri para el próximo 20 de octubre, en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.El magistrado firmó la resolución con la nueva fecha luego de que la primera convocatoria fuera fijada para este jueves a las 11:00, en momentos en que el ex jefe de Estado se encuentra en los Estados Unidos."Considerando el estado público que ha tomado la situación y la efectiva notificación del imputado, fíjese nueva audiencia para el próximo 20 de octubre a las 10, a fin de que el señor Mauricio Macri comparezca a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del CPPN, conforme los hechos imputados y bajo los mismos elementos de cargo, detallados en la resolución del pasado 1 de octubre", afirmó el juez en su resolución a la que tuvo acceso NA.Bava también aseguró que "Patricia Bullrich, en su calidad de presidenta del partido político PRO, sin ser parte en este proceso, hizo llegar una nota a la casilla de correo electrónico oficial de este Juzgado informando que Mauricio Macri regresaría al país a fines del corriente mes"."No obstante ellos, en dicha misiva se omite precisar una fecha cierta de regreso a fin de poder reprogramar la audiencia indagatoria fijada para el día de la fecha, a fin de dar cumplimiento a los ordenado en el artículo 294 CP", agregó el juez federal de Dolores.El magistrado logró recién ayer notificar a Macri luego de un intento fallido, pues en la dirección inicial que había aportado la Cámara Nacional Electoral le informaron que el ex mandatario no vivía más allí.Por ello, la Dirección Nacional de Migraciones y del sistema NOSIS se obtuvo varias direcciones, y en Acassuso es que se logró informar al a custodia policial asignada a Macri de la citación de hoy.Además, por orden del juzgado, un subcomisario de la Policía Federal notificó de la citación también al actual secretario privado de Macri, Darío Nieto, y a la esposa de aquel, a Juliana Awada.Tampoco el que se supone será el abogado de Macri en esta causa, el ex fiscal Pablo Lanusse, se presentó asumiendo la defensa del ex mandatario a la audiencia prevista para hoy.De no volver Macri para asistir a la indagatoria nueva fijada para el próximo 20 de octubre por encontrarse aún en ese momento fuera del país, se presume que sus abogados sí lo harán para justificar la inasistencia.En la causa ya fueron procesados los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y la acusación contra Macri es por haber ordenado, permitido, organizado y ejecutado la "realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley" entre diciembre de 2017 y finales del año 2018.Concretamente, se sospecha que ordenaron recolectar información por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos de los familiares, y de los integrantes del buque "El Repunte" y del buque "Rigel".El momento de los supuestos delitos cometidos es cuando familiares de víctimas realizaban marchas en reclamo de Justicia por las presuntas responsabilidades de organismos estatales en el hundimiento del submarino donde fallecieron 44 tripulantes.La acusación contra Macri, tal cual lo denunció la interventora, es por ser el "responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional".Según la sospecha, las tareas de inteligencia "respondieron a una orden directa emanada del Poder Ejecutivo Nacional"."La estructura jerárquica dentro de la Agencia Federal de Inteligencia y la identificación de esta línea ascendente para el reporte de la información recogida, se erige como otro indicador objetivo de la existencia de órdenes directas emanadas de las máximas autoridades del organismo, así como de su permanente coordinación de las labores de inteligencia prohibidas llevadas a cabo la Delegación Mar del Plata", sostuvo el magistrado.