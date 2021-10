Muller: “Queremos una política con valores”

En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la lista “Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad”, que llevó en primer término a Miriam Muller se convirtió en la tercera fuerza en Entre Ríos.



Tras el buen resultado obtenido en las urnas, la candidata al Congreso de la Nación estuvo en el programa Entrevistas de Elonce TV y entendió que los votos logrados en las PASO son “el reconocimiento a un trabajo y sobre todo a los principios y los valores porque hoy puedo estar yo ocupando el primer lugar, pero cualquiera que defienda la vida y los valores intrínsecos que tenemos, puede estar”.



“Queremos traer un nuevo mensaje a esta casta política tan anquilosada, queremos una política con valores”, afirmó Muller y agregó: “Desde nuestra postura hay cosas que definitivamente no se negocian, el tema de la vida, de la defensa del trabajo, el apoyo al campo, el tema de Malvinas, en todos estos puntos tenemos una postura firme”.



En este sentido, indicó que “es muy probable que en esta reconfiguración haya otros partidos que están como pixelados, es decir que en una misma lista uno es verde, el otro es celeste y esa mezcla es la que llega al Congreso y hace este tipo de políticas”.



“Todos estamos cansados de esa casta política que se va corriendo de una determinada postura para ganar más electores”, puntualizó la candidata y entendió que “no hay diferencias entre el Gobierno y la oposición. Se ponen de acuerdo para votar todas las leyes, que coinciden con aquellas que nosotros no necesitamos o no queremos”.



“No vamos a permitir la falta de trabajo, de oportunidades, que nuestros hijos se vayan, tenemos un pueblo que está desgarrado de tanta muerte, si no es una muerte por aborto y una muerte por pandemia y ahora estas castas políticas están de acuerdo para sacar la Ley de Eutanasia; nadie nos habla de tener una vida mejor o que podamos progresar. El mensaje siempre es pobreza, hambre, muerte”, dijo finalmente. Elonce.com