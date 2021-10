Los gremios buscan que el aumento del 10% se liquide con valores de septiembre

Salud y Copnaf

Incorporar el bono

“No perder ante la inflación”

Definir el cálculo

La opinión de UPCN

En la Secretaría de Trabajo se reinició hoy la paritaria salarial estatal. El gobierno provincial, representado por el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, expresó una propuesta de aumento del 10 por ciento para todo el escalafón, a pagar con los haberes de octubre. Durante el encuentro también se convino realizar un nuevo encuentro antes de que termine el año para analizar la evolución de los índices inflacionarios. La reunión pasó a un cuarto intermedio.“Lo hemos planteado con mucha claridad de que hay que hacer más esfuerzos,al finalizar la reunión en la Secretaría de Trabajo.Al respecto, agregó:, dijo y agregó que “para ir en coincidencia, respecto a no perder frente a la inflación, con el Gobierno Nacional, otras provincias y muchos municipios”, señaló.“A partir de ahí, la propuesta de ATE, es que(el cual no se logró en la paritaria sectorial) y que lo vamos a acercar al Ministerio de Economía para que sea tratado. Es una propuesta muy sólida, donde”, dijo Muntes.“Consideramos que el régimen de Niñez tiene que ser una realidad y necesitamos ámbitos pertinentes para discutir y avanzar e ir hacia una propuesta integral que comprende a todos los trabajadores”, resaltó el secretario general de ATE Entre Ríos.Muntes sostuvo que también plantearon ante los representantes del Gobierno, que “, porque somos conscientes, de que es inminente que, en cualquier momento, ese monto se elimine y quedaríamos con una pérdida del poder adquisitivo hasta llegar a salarios extremadamente bajos”, consideró el gremialista., en el que por primera vez, podemos decir que nos vamos de un encuentro paritario con una propuesta salarial y antes, nos costaba mucho”, dijo y destacó que “ahora, ya tenemos una propuesta para ir trabajando y avanzando”, afirmó Muntes.Al mismo tiempo, adelantó que “, es decir, si va a ser aplicado a valores de febrero o bien, a septiembre. Es muy importante que podamos resolver eso, para destrabar las demás situaciones”, resumió Muntes a Elonce TV.“También se va a definir cómo continuamos con la situación salarial y otras cuestiones pendientes, y se debe poner fecha a la continuidad de la paritaria,”, anticipó el secretario de ATE.Por su parte, Cristina Melgarejo, consideró que la propuesta “del 10 por ciento ofrecido, es insuficiente, el aumento es mínimo. Si bien valoramos que el Gobierno, venga con una propuesta y que”, dijo y aclaró que “la próxima semana, vamos a tener una respuesta, ya que, si nos extendemos en el tiempo, los compañeros, no lo van a ver reflejado en la liquidación en el mes siguiente”, destacó Melgarejo.“La paritaria incluye el tema Covid, el horario atípico que no ha sido resuelto, y el adicional por traslado, entre otros. “”, remarcó la representante de UPCN.