Fernández presentó el proyecto de Comités de Seguridad en el Trabajo

El presidente Alberto Fernández presentó esta mañana el proyecto de Ley de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que busca evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.



El Presidente destacó la creación de este Comité Mixto: "No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno".



Y celebró que se haya llegado a este proyecto para enviarlo al Congreso. "Este es el modo de trabajar, no hay otra manera", concluyó.



Fue durante un encuentro en el Salón Eva Perón de Casa Rosada con dirigentes sindicales, tales como el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el cosecretario general de esa central obrera, Carlos Acuña; el diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky; el titular de la UOM, Antonio Caló; el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; la titular de SADOP, Marina Jaureguiberry; el Secretario General de ATE, Hugo Godoy, y el de la UOCRA, Gerardo Martínez.



Formaron parte del encuentro, a su vez, los secretarios generales de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró; de ATE Capital, Daniel Catalano; de SUTEBA, Roberto Baradel; de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetros, Roberto Pianelli; de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti; y la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria, Noemí Ruiz.





El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Participaron también las diputadas nacionales Vanesa Siley y Patricia Mounier.



El proyecto, que sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), crea un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.



"Hemos demostrado que el método paritario funciona", valoró el ministro Moroni, quien ponderó que durante la pandemia "los protocolos de seguridad han funcionado y Argentina ha sido el país con menos contagios en ámbitos laborales".



Por su parte, la ministra Gómez Alcorta sostuvo que "particularmente para nosotras, desde el ´Ministerio de las Mujeres, tiene una vital importancia este proyecto de ley porque prevé que estos comités mixtos de empleadores y empleadoras; y trabajadores y trabajadoras, sean paritarios

en razón de género".



Este Comité deberá contribuir también a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.



De esa manera, con la participación de representantes de los trabajadores y empleadores, se creará un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención.



Será obligatorio para las empresas donde se desempeñan más de cien trabajadoras y trabajadores, mientras que, en las unidades productivas de dimensiones inferiores, se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.



"Este proyecto de Ley da vuelta 20 años de discusión en la Argentina, generando ámbitos donde participan las comisiones internas y los empresarios en la solución de temas", indicó Daer al término del encuentro.



"Me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca que el diálogo entre trabajadores y empresarios es el camino a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales", agregó el titular de la CGT.