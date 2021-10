Distribuyen dosis de Sinopharm para vacunar a niños: el detalle por provincia

Sociedad Ya se puede registrar la voluntad para vacunar a menores de entre 3 y 11 años

El Gobierno nacional anunció hoy que entre el jueves y el viernes llegarán a todas las jurisdicciones del país 2.006.300 dosis de la vacuna Sinopharm, con el objetivo de iniciar el esquema de vacunación para niños de entre 3 y 11 años en el marco del Plan Estratégico para combatir el coronavirus.En una conferencia de prensa que brindó el último viernes junto al ministro de Educación, Jaime Perzyck, la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, destacó la importancia que tiene la aplicación de vacunas a menores “desde el beneficio individual y para el impacto colectivo, y por su relevancia para sostener la presencialidad plena” en las escuelas de todo el país.; a Formosa 27.000; a Jujuy 34.000; a La Pampa 16.000; a La Rioja 17.300; a Mendoza 88.000; a Misiones 56.000; a Neuquén 29.300; a Río Negro 33.000; a Salta 63.000; a San Juan 35.000; a San Luis 23.000; a Santa Cruz 16.000; a Santa Fe 156.000; a Santiago del Estero 43.200; a Tierra del Fuego 8.000 y a Tucumán 75.200.De ese total, 29.962.361 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 23.228.495 cuentan con el esquema completo de inmunización.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reafirmó hoy que padres y madres "tienen que tener la tranquilidad" de que las vacunas que recibirán sus hijos como parte del plan de inoculación que desarrolla el Gobierno nacional contra el coronavirus "son seguras", y adelantó que "2022 será el año de los refuerzos" destinados a "sostener los logros conseguidos" durante la emergencia sanitaria."Los padres y las madres tiene que tener la tranquilidad de poder acercar a los niños y niñas a vacunar. Es un fármaco seguro que tenemos en Argentina. Estamos satisfechos de tener vacunado ya al 50% de la población con esquema completo. En mayores de 50 años estamos en el 85%", ponderó Vizzotti en declaraciones a radio La Red.En relación a la calidad de la vacuna de Sinopharm, la titular de la cartera sanitaria explicó que se trata de un fármaco que emplea "una plataforma muy conocida" y utilizada en los inmunizantes pediátricos elaborados para combatir la gripe.También recordó que la Sinopharm "se ha utilizado en millones de personas", y sus estudios sobre seguridad "están publicados" en la revista científica Lancet."En China y Emiratos Árabes ya se han aplicado en menores de 12 años y todos los datos de seguridad también son muy alentadores", remarcó."La mejor vacuna es la que tenemos disponible lo antes posible", dijo Vizzotti, quien sostuvo que inmunizar los niños ayudará "a fortalecer la presencialidad escolar, proteger a los menores de riesgo y evitar contagios en las familias".La funcionaria también recordó que entre hoy y mañana Argentina recibirá 1.6 millones de dosis de vacunas Pfizer, lo que permitirá "escalar la vacunación de los adolescentes entre 12 y 17 años", y adelantó que se comenzó a distribuir la vacuna china Sinopharm para uso pediátrico."La idea es que el viernes lleguen las primeras dos millones de vacunas de Sinopharm para los niños de entre 3 y 12 años. El porcentaje de vacunación con primeras dosis va a aumentar fuertemente. En el caso de los menores, el intervalo entre las aplicaciones será de menos de un mes porque no hay problemas con la provisión", apuntó.Vizzotti también subrayó que se apuntará a "completar las segundas dosis de quienes iniciaron su esquema", tanto con la vacuna Sputnik V segunda dosis del laboratorio Richmond como con otros envíos que efectúe el laboratorio Astrazeneca.Sobre el desarrollo de la pandemia, Vizzotti alertó que "no terminó", pero evaluó que el país en este momento "está muy bien", y valoró las medidas oficiales que permitieron retrasar el ingreso de la variante Delta.Sobre la posibilidad de aplicar una tercera dosis, opinó que deberá empezar con el personal de salud que fue, a fines de 2020, el primero en recibir inmunización como parte del plan de inoculación aplicado por el Estado."Los refuerzos son algo que evaluamos desde un principio y planeamos aplicarlos en 2022. La intención es sostener todos los logros que conseguimos hasta ahora", subrayó.Finalmente habló sobre el retorno del público a los estadios de fútbol que se produjo el pasado fin de semana, y consideró que el Gobierno es partidario de "generar acciones correctivas para que no vuelvan a verse desbordes" en relación a los aforos."Hasta por lo menos el 1 de noviembre, seguimos con aforo de 50% en los estadios, al menos para quienes tengan aplicada una dosis. Si hay excesos, aplicaremos medidas correctivas", afirmó.