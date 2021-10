Gainza con Larreta: “Estamos formando nuestros equipos para gestionar Paraná”

El ex Concejal Emanuel Gainza mantuvo un encuentro con Horacio Rodríguez Larreta en el marco de una serie de visitas de su equipo político y técnico al Gobierno de Buenos Aires, con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión y fortalecer su plan de gobierno para la ciudad de Paraná.Larreta afirmó que “estamos trabajando codo a codo; nuestros equipos de gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con los equipos técnicos que se están preparando para gestionar y gobernar Paraná”, resaltó.“Es muy importante el intercambio de experiencias, es central el prepararse con tiempo; por eso, valoro mucho la iniciativa de que todo el equipo que está trabajando en Paraná conozca y vea de primera mano, los cambios que hemos consolidado en la ciudad; eso es seriedad, eso es lo que necesita Paraná y todas las ciudades, que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de su gente”, sentenció el Jefe de Gobierno Porteño.Por su parte, Gainza declaró “estoy muy agradecido con Horacio y todo el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, que hace meses, viene colaborando con nuestros equipos para poder compartirnos sus experiencias y sus ideas”, sostuvo el ex concejal.“Vinimos a aprender y profundizar conocimientos sobre Seguridad, Movilidad y Transporte, Espacio Público, Urbanización de barrios de emergencia, Tratamiento de Residuos y Modernización del Estado; temas en los que Paraná necesita evolucionar y poder encontrar soluciones poniendo el foco en la planificación y el largo plazo.“También conversamos sobre el resultado histórico que obtuvo Rogelio Frigerio, tanto en nuestra provincia como en Paraná, y coincidimos en que a partir de ahora tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para seguir estando cerca de los vecinos y volver a llevar nuestra propuesta a cada barrio de nuestra ciudad”, concluyó el Ex Concejal.La delegación de Paraná estuvo encabezada por el Presidente de Bloque de Juntos por el Cambio, el Diputado Esteban Vitor, los Concejales Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulin, la Presidente del PRO en Paraná, Silvia Campos, la Presidenta de la Fundación Hacemos, María Alejandra Viola, el Coordinador del Programa Paraná 2030, Pablo Donadío y distintos coordinadores de programas del equipo de Gainza en Paraná.