Benedetti se refirió al debate por el Etiquetado Frontal de Alimentos

La oposición de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió este martes no asistir a la sesión especial convocada para este mediodía por el oficialismo para debatir, entre otras cuestiones, la ley de etiquetado frontal, por lo que fracasó el intento de sesionar del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, siete menos de los requeridos para alcanzar el quórum reglamentario.



Al respecto, el diputado Atilio Benedetti expresó que "el tratamiento del Etiquetado Frontal fracasó porque el Frente de Todos una vez más intentó hacer uso de una de sus armas más recurrentes: el atropello, llamando a sesión especial fuera de tiempo y pretendiendo imponer su agenda sin dar lugar al consenso".



"No estamos en contra de los temas que se iban a abordar en la sesión de hoy, sino que queríamos sumar otros al debate, como la emergencia educativa, la modificación de la Ley de Alquileres y la Ley Ovina", dijo.



"La sesión no se realizó debido a la prepotencia del kirchnerismo y a su falta de vocación de diálogo. ¡Háganse cargo!", finalizó.