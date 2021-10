Stratta: "Trabajamos para que nuestras ciudades generen oportunidades”

Placa homenaje

Aportes

"Achicar las brechas de desigualdad"

"El Estado debe estar cerca de las personas"

La vicegobernadora Laura Stratta estuvo en General Galarza en el marco de las actividades por los 109 años de la ciudad. Junto a autoridades provinciales y locales, participó de la inauguración de la Agencia Municipal de Discapacidad, del Área de Mujer, Género y Diversidad y del nuevo acceso al Polideportivo municipal, como también recorrió obras y descubrió una placa en homenaje al general Francisco Ramírez."Estoy muy feliz de compartir dos pasos tan importantes y tan trascendentes dentro de la agenda pública de un municipio como es la elevación de rango del área de Discapacidad a Agencia y la creación del Área de Mujer, Género y Diversidad, porque tiene que ver con un municipio comprometido, pero sobre todo con un municipio que es consciente del tiempo histórico en que le toca gobernar", dijo la Vicegobernadora en General Galarza.Añadió en ese sentido que "reconocer que la violencia de género nos atraviesa como sociedad y hay un compromiso de los Estados que es indelegable, también es ser conscientes del tiempo histórico que nos toca gobernar, porque reparar y construir igualdad, tiene que ver no solamente con la agenda del gobierno nacional y provincial, sino también de los Estados municipales", afirmó.Fue en el marco de las actividades por los 109 años de la ciudad del departamento Gualeguay, donde la Vicegobernadora junto a autoridades provinciales y locales, participó de la inauguración de la Agencia Municipal de Discapacidad y del Área de Mujer, Género y Diversidad.Como parte de la visita, además compartió el acto de inauguración del nuevo acceso al Polideportivo municipal, descubrió una placa en homenaje al general Francisco Ramírez y recorrió obras y oficinas municipales con fuerte vinculación con la comunidad."El municipio es la primera puerta que un ciudadano o una ciudadana golpea cuando un derecho es vulnerado, entonces ahí tiene que estar justamente firme, construyendo presencia, para reparar derechos, para ampliar derechos y para sostener las conquistas sociales", expresó Stratta para quien "tener una ciudad que genera oportunidades, que impulsa el desarrollo social y humano, que abra puertas y permita la inclusión es la Entre Ríos por la que trabajamos todos los días quienes formamos parte del gabinete de Gustavo Bordet y lo hacemos codo a codo con los intendentes", destacó.La presidenta del Senado de Entre Ríos agradeció al intendente Fabián Menescardi "por la calidez del recibimiento" e hizo extensivo el saludo al equipo de gobierno, a los vecinos y vecinas, a las demás personas que acompañaron el acto: "Siempre es un placer entrar a esta ciudad que está tan linda, que tiene obras y mucho amor puesto al servicio del desarrollo social y humano de sus habitantes", manifestó.La Vicegobernadora fue declarada Huésped de Honor de la ciudad y designada madrina del Área de Mujer, Género y Diversidad; en tanto que la titular del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi, será la madrina de la Agencia Municipal de Discapacidad de Galarza.En la oportunidad, el Gobierno provincial a través de la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira y del secretario de Deportes provincial José Gómez, hizo entrega de un aporte al Club "La Academia", el cual fue recibido por el presidente de la institución, Ismael Kuspiel.Además, Stratta hizo entrega de un aporte a la Clínica Cener para adquirir un Desfibrilador Externo Automático. Recibió en nombre de la institución, su director Santiago Sanfilippo."Creemos que el Estado es el gran igualador y desde ese lugar con ese convencimiento vamos a seguir trabajando cada día", dijo la Vicegobernadora y resaltó que "el acompañamiento a las instituciones deportivas es clave y tiene que ver con fortalecer el entramado social desde la economía social, la discapacidad, el deporte como también desde la agenda de la mujer, de la juventud". En ese sentido, exhortó a ser "activos, promotores y protagónicos".La ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos Marisa Paira, por su parte, expresó: "Me parece importante poner en valor la decisión política del Intendente y el equipo municipal de impulsar la conformación de áreas y acciones tendientes a achicar las brechas de desigualdad y generar oportunidades para que las vecinas y vecinos puedan desarrollar un proyecto de vida integral"."El gobernador Gustavo Bordet nos ha convocado a trabajar codo a codo con los gobiernos locales en pos de impulsar el crecimiento de las comunidades, lo que permite mejorar las condiciones de vida de todos y todas", destacó la ministra Paira."A partir de hoy comienza una etapa distinta, seguramente, donde tendremos oportunidad de redoblar los esfuerzos en lo que hace a la primera Agencia Municipal de Discapacidad que viene realizando un trabajo muy fructífero a futuro con una gran integración", señaló el intendente de General Galarza Fabián Menescardi, al tomar la palabra."Realmente creemos que el Estado debe estar cerca de las personas", enfatizó y aseveró que la decisión de impulsar la Agencia está en línea con lo que dicta el Gobernador "que es trabajar en políticas públicas para llegar a la sociedad sobre todas las cosas con los derechos y la inclusión: ésta es la justicia social de la que hablamos siempre", afirmó.Respecto al área Mujer, Género y Diversidad, sostuvo: "Es brindarle herramientas a la sociedad que tal vez no llegaban porque tal vez no estaban abiertas cada una de las puertas necesarias". "Esto es un trabajo de todos y es un logro de todos", indicó Menescardi e instó a las y los presentes "a trabajar como lo venimos haciendo con la gestión, con el corazón en todas las áreas".Acompañaron a la Vicegobernadora en General Galarza la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira; el intendente Fabián Menescardi, la diputada Paola Rubatino, el senador Daniel Olano, el secretario y el subsecretario de Deportes de la provincia, José Gómez y Adrián Perotti respectivamente, la secretaria de Mujeres, Diversidad y Género, Mariana Broggi, la titular del Iprodi, Inés Artusi, la asesora de la Secretaría de Gestión de Transporte de la Nación Mariela Tasistro, como también el vicepresidente municipal Rubén Zampedri, la secretaria de Gobierno municipal Alicia Schafer, la secretaria de Desarrollo Social municipal Florencia Otarán, la directora de la Agencia Municipal de Discapacidad Mónica Paltenghi, la coordinadora del Área Mujer, Género y Diversidad Claudia Maestre, la jueza de Paz Ilse Corfield, concejales, el director de la Clínica Cener, Santiago Sanfillipo, el presidente club La Academia, Ismael Kuspiel y autoridades policiales.