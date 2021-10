Bordet: “Es inminente que podamos abrir los pasos fronterizos”

“En los últimos días intensifiqué las peticiones a las autoridades nacionales para habilitar los tres pasos de fronteras con Uruguay para que muchas familias que son residentes en ambas márgenes y que hace mucho tiempo no pueden verse, puedan encontrarse; independientemente del turismo, por el que esperamos una gran afluencia para este fin de semana”, comunicó ael gobernador Gustavo Bordet al anticipar: “Confiamos que, en breve, mañana o pasado, podremos tener habilitadas las fronteras”.“Trabajamos en definir los protocolos, para que el nacional se pueda adaptar a los residentes de ambas ciudades, porque se trabajaría en burbujas, pero es inminente que podamos abrir los pasos fronterizos”, anunció el mandatario entrerriano. Y argumentó: “Nos enfocamos en la parte humana, por familias entrecruzadas que están de un lado y del otro y que hace más de un año que no pueden verse: entre los residentes en Salto-Concordia, Fray Bentos-Gualeguaychú y Paysandú-Colón”.“Hay muchos que aprovechan para hacer compras en los comercios de las ciudades entrerrianas, lo que para el turismo significa en un efecto dinamizador, pero nuestro objetivo está centrado en resolver el problema de las familias entrerrianas que tienen esta necesidad social de poder reencontrarse”, remarcó.“Casi 900.000 entrerrianos tienen aplicada una dosis y casi 700.000 entrerrianos cuentan con el sistema completo de vacunación, lo cual impacta en la disminución de contagios. Independientemente de ello, recomendamos mantener los cuidados”, indicó el gobernador. Y agregó: “Vacunamos a la franja etaria comprendida entre los 12 y 18 años, lo que viene a muy buen ritmo en la provincia. Ayer, el Consejo Federal de Salud con la ministra Vizzotti determinaron la viabilidad para vacunar hasta 3 años con Sinopharm y se seguirá protocolizando la inoculación en los próximos días”.“Cuando hay una emergencia sanitaria hay que vacunar porque está comprobado científicamente que las vacunas previenen enfermedades y salvan vidas”, remarcó al comparar: “Si Fleming no hubiese descubierto la penicilina, cuánta gente hubiese perecido en la II Guerra Mundial, si Sabin no hubiese descubierto la vacuna que lleva su nombre, y puso fin a la epidemia de poliomielitis, hubiese generado un gran inconveniente”.“La agenda institucional es independiente de las elecciones, seguimos proyectando e inaugurando obras, siguiendo los procesos licitatorios, y trabajando fuertemente en la campaña de vacunación y de prevención del coronavirus”, destacó Bordet. Y agregó: “Como presidente del Partido Justicialista estoy al frente de la campaña promoviendo a nuestros candidatos para consolidar un gobierno nacional que hizo mucho por Entre Ríos y para que esta gestión pueda tener una provincia ordenada financieramente, que cumple con sus obligaciones, que asiste a sus productores con créditos blandos, y en la que el diálogo siempre ha sido la premisa para resolver conflictos, y para esto necesitamos tener un acompañamiento electoral el 14 de noviembre”.En la oportunidad, Bordet anunció que el 15 de octubre presentará el proyecto de presupuesto provincial 2022, “el que refleja la realidad de nuestra provincia”. “El próximo presupuesto no contemplará ninguna cláusula de endeudamiento para financiar gastos corrientes en la provincia porque tenemos equilibrio presupuestario y no necesitamos tomar deuda para pagar sueldos o gastos corrientes, lo que habla de la salud de las cuentas públicas y un gobierno nacional que acompaña con recursos a la provincia”, adelantó al respecto.El gobernador aseguró que se mantiene “en permanente contacto con los intendentes porque la mayor preocupación por el estiaje del río Paraná es que no falte el agua potable, lo que hasta ahora no ocurrió”.Las declaraciones del mandatario provincial fueron en el marco de la inauguración de la exposición sobre Salto Grande en el museo de Casa de Gobierno, “donde se explica lo que ocurrió antes, durante y la finalización de la construcción de la represa que fue una obra de ingeniería que en Argentina fue innovadora, porque fue antes de Yacyretá, y porque transformó la matriz energética de la región, lo que trajo aparejado un desarrollo y una modificación de muchas costumbres sobre nuestro río".“Salto Grande hoy genera energía tanto para Argentina como para Uruguay. Y poder explicar este funcionamiento de una obra de ingeniería de vanguardia para los chicos de los distintos colegios, en conjunto con el CGE, es maravilloso y genera una apertura en cuanto a conocer obras hidráulicas y energéticas”, destacó Bordet.