Bordet dio inicio a la obra de reconstrucción de la ruta que une Racedo y Crespo

“El gobierno está presente en las pequeñas localidades”

“Es un acto de justicia, es una obra de gran valor para la zona”

“El 70 % de la riqueza de la provincia está en las localidades rurales y pueblos chicos”

Agenda productiva

El gobernador Bordet junto a titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, participaron del inicio de la obra de rehabilitación y reconstrucción de la ruta que une General Racedo y Crespo, en el departamento Diamante. Se trata de un financiamiento de Vialidad Nacional gestionado por Gustavo Bordet, y que representa una inversión superior a los 553 millones de pesos.El mandatario provincial dialogó cone hizo referencia al acto que realizaron esta tarde y destacó que “esta obra era muy necesaria, ya que este tramo estaba muy deteriorado, podía ocasionar no solo roturas de vehículos, sino también en la integridad física de personas”.“Cuando nos pusimos de acuerdo con el Gobierno Nacional sobre retomar un paquete de obras que estaban paralizadas, nos permitió empezar a trabajar sobre otras demandas contenidas. Ahí aparecieron en una primera tanta, los accesos a varias localidades en el que incluimos el tramo de Racedo y Crespo”, dijo. A su vez, agregó que están contentos porque “empezaron a trabajar en varias localidades y en muy poco tiempo van a estar terminadas”.Bordet destacó que al conectar varias localidades con la ruta 11 y la 12 “aumentó el tránsito. Solamente nos quedará conectar el tramo entre Gobernador Etchevehere y Racedo. Es un paso muy importante el que estamos dando, porque en esta localidad hay muchos trabajadores y tener una buena trama vial, les da la seguridad a los productores de evacuar sus producciones de manera rápida y segura”.Por su parte, intendente de General Racedo, Julio Demartin comentó que “el gobierno sigue demostrando que está presente en las pequeñas localidades de interior del país”. Seguidamente, indicó que además de la inauguración del inicio de obras, “se firmó un contrato para seguir trabajando en la aplicación de cloacas para la localidad, que es algo muy necesario”.El empresario Héctor Motta consideró que este es “un día histórico para Racedo, el Gobernador ha hecho la firma del contrato acá. Había mucha angustia para quienes la transitamos diariamente, por el deterioro muy marcado. Son de 500 a 700 vehículos que circulan diariamente, más todos los camiones. Es un acto de justicia, es una obra de gran valor para la zona, para la región y a la provincia, porque quienes estamos acá, silenciosamente acompañamos a quienes gobiernan la provincia produciendo, trabajando todos los días, que es lo que tiene que hacer el pueblo argentino”.Refirió asimismo que “nuestra empresa, en relación al volumen que se produce somos prácticamente los exportadores más importantes en la provincia, en cuanto a volumen de producción. Esto nos obliga cada vez más, al tener mejores rutas”.El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, por su parte en cuanto al tema, dijo que esto es “una satisfacción. Estuve junto a Bordet en una primera reunión con Vialidad nacional, uno de los primeros accesos que planteó es este acceso; la política debe estar para eso. Los empresarios tienen que dedicarse a potenciar las cadenas de valor, no puede ser que el empresario tenga que gestionar lo que el Estado tendría que poner a disposición para ver que se necesita para desarrollar una provincia con un gran potencial”.“Entre Ríos es el 3% de la población nacional, tiene una inversión que es de todas las provincias la más grande, en agua y saneamiento: la inversión supera el 18 % del Presupuesto Nacional; es la segunda en redes viales de la nación, que supera el 14 % del Presupuesto nacional. Por otra parte, en obra pública, es la tercera en inversión a nivel nacional, con más de un 13 %”, puso relevancia. En el mismo sentido, dijo que “a eso hay que acompañarlo. Eso es importante porque hoy la provincia está en un lugar importante a nivel nacional y permite que municipios como Racedo, que es parte de los 83 municipios de la provincia, puedan tener lo básico que es buenos accesos, conectividad, matriz energética y la política de agua y saneamiento que es fundamental para el desarrollo de los pueblos”.Apuntó que “el 70 % de la riqueza de la provincia de Entre Ríos se encuentra en las localidades rurales y pueblos chicos. Lo que tenemos que generar es que los que trabajen en esos pueblos no tengan que emigrar a las grandes ciudades”.Al respectó el gobernador de Entre Ríos, señaló que se está trabajando fuertemente para poder “generar que todo el sistema productivo pueda tener una sostenibilidad y una proyección hacia futuro. Hace poco planteamos, con otros gobernadores, la necesidad de eliminar lo que queda de restricciones hacia las exportaciones de carnes para vacas conservas, que les da previsibilidad a frigoríficos cercanos como el de Oro Verde”.En ese sentido, remarcó que “cuando se tiene dialogo con el gobierno nacional y los productores, podemos encontrar las soluciones que son importante para tanto los trabajadores, como los productores. Venimos trabajando con una política portuaria para mejorar la estructura competitiva para mejorar los costos de la producción local”.El Ministro de Producción Bahilo, se reunión con representantes de la empresa china Cosco “la más grande que tienen de comercialización para hacer operativo el puerto de Concepción del Uruguay, con lo que nos va a permitir operar con contenedores a futuro. El 12 de octubre, estaremos en la localidad para realizar un aporte para adquirir una grúa que cuesta $200.000.000”.“La materia portuaria, la vial y matriz energética sobre la que venimos trabajando, son los tres pilares donde se desarrolla la economía entrerriana. En este sentido, poder seguir trabajando con aperturas, sin politizar una agenda, nosotros trabajamos todo el año, cuando hay elecciones y cuando no las hay”, finalizó.