Preocupación en directivos escolares por convocatoria a concursos de oposición

El director de la Escuela NINA Nº24 “Maximio Victoria”, Eduardo González, manifestó a Elonce TV la preocupación de sus pares por la convocatoria que lanzó el Consejo General de Educación a concursos de oposición para cargos directivos.



Es que el Consejo General de Educación, a través de la creación de las comisiones Central, Ad hoc y de Actualización de Roles y Funciones, inició el procedimiento para un nuevo concurso extraordinario de Antecedentes y Oposición que finalizará con la titularización de cargos directivos vacantes en instituciones de Educación Inicial, Primaria, Especial, Secundaria, Técnico Profesional, Jóvenes y Adultos y Centros de Educación Física.



“En este momento, formaron una comisión para establecer cómo serán los concursos de oposición para cargos directivos, algo que es muy traído de los pelos siendo que estamos en un período especial de la escuela, la que se ha sostenido durante la pandemia con todos los directivos que le pusieron el pecho, porque en la provincia, somos quienes sostenemos la educación”, explicó González a Elonce TV.



Y continuó: “Convocar a concurso de oposición para cargos directivos significa un movimiento de equipos directivos que aún no están afianzados; es un movimiento de directores y secretarios que pone en peligro las capacidades que demostraron y es sumarle más presión al manejo de la pandemia durante este regreso a la presencialidad con grandes diferencias, en un contexto de vulnerabilidad en el que no se tenían computadoras, ni celulares con WhatsApp, ni el dinero para las fotocopias”.



“Se hizo muy difícil el ciclo lectivo 2020-2021. Y es muy descabellado el pretender un concurso cuando recién nos estamos acomodando”, apuntó el director de la “Maximio Victoria” al reprochar: “Parecería que por un lado van las dediciones pedagógicas y por otro, las decisiones políticas para armar un concurso”.



“Los alumnos de salita de 4 pasaron a primer grado y los de cuarto grado, a sexto. Hay cuestiones que tratamos de modificar y a los equipos directivos no nos alcanzará el ciclo lectivo para replanificar lo pedagógico de cara al 2022, más allá de los instrumentos que el CGE nos ha dado, como los conversatorios”, justificó el director escolar.



De acuerdo a lo que comunicó el CGE, el nuevo concurso de Antecedentes y Oposición es parte de la reconfiguración de la escuela entrerriana y el proyecto de profesionalización, estabilidad laboral y ascenso en la carrera docente que implementa el organismo a través de su Plan Educativo Provincial 2019-2023. (Elonce)