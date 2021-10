Bordet: “la casa propia, hace que las familias puedan desarrollarse en su lugar”

“Con los programas de viviendas respondemos no sólo a la necesidad de familias entrerrianas de contar una casa propia y un proyecto de futuro, sino que generamos mano de obra y desarrollo de la economía local”, expresó el gobernador Gustavo Bordet.Fue al hacer entrega de viviendas en la localidad de Yeso Oeste, departamento La Paz.Bordet fue recibido por el presidente de junta de gobierno Ernesto Raisevich, para hacer entrega de estas viviendas financiadas por el gobierno provincial en el marco del Programa Primero Tu Casa. La inversión supera los 25 millones de pesos.“Estamos entregando nueve viviendas en esta localidad y también hicimos el compromiso para poder construir 15 más por el Programa provincial Primero Tu Casa”, afirmó Bordet al precisar que Primero Tu Casa, “es un programa que llega a todos los rincones de la provincia en las ciudades pero también en las juntas de gobierno como en este caso”.Acompañaron al mandatario, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni; la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman; y el diputado Sergio Castrillón.En ese marco, expresó: “Para mí es una gratificación muy grande el hecho de poder tomar contacto con familias de esta localidad”, dijo el mandatario.“La gente de campo que tiene una raigambre por sus costumbres, por sus zonas y poder lograr el sueño de la casa propia, hace que las familias puedan desarrollarse aquí, continuar sus estudios y no tener que irse a buscar otros horizontes en ciudades, sino que encontrar acá todo lo que necesitan para vivir y para su bienestar”, valoró.En otro orden, comentó que están “trabajando en conjunto en reparación de escuelas y con muchas obras que se requieren en esta zona del norte entrerriano, que necesita acompañamiento de la provincia y estamos para trabajar en conjunto”, aseguró.Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno, Ernesto Raisevich, tras la entrega manifestó su emoción, es “un sueño y alegría” dijo al tiempo que mencionó que “es el primer gobernador que ha venido a inaugurar obras a Yeso Oeste. Es una alegría muy grande para nosotros y para toda la comunidad”, destacó.En tanto, acotó que “tenemos viviendas paralizadas que no las podemos terminar, porque en la gestión de Macri no pudimos hacer nada”, lamentó.En la oportunidad, el presidente de la Junta entregó al mandatario un pedido de cuestiones necesarias para la localidad. Entre ellas, la posibilidad de unir la parte de Yeso Oeste con la Ruta Nº6 y con la Ruta Nº50; pasar de Junta de Gobierno a Comuna, y la posibilidad de incorporar educación terciaria, ya que tienen solo escuela secundaria y con más de 100 estudiantes.“El futuro del campo son los caminos. Creo que sirve, porque se puede crear mucha producción pero si no tenemos caminos no podemos. Y queremos que nuestros hijos sigan en los campos”, sostuvo y agregó “La zona es muy productiva”, dijo al referirse a la obra solicitada para unir la parte de Yeso Oeste con la Ruta Nº6 y con la Ruta Nº50.Por último, agradeció al gobernador por las obras en la Escuela Nº70 que había sufrido daños en una tormenta. “En pocos meses pidió la autorización y la escuela se está haciendo”, indicó.Se trata de viviendas financiadas por el gobierno provincial en el marco del Programa Primero Tu Casa. La inversión es de 25.136.491,33 pesos.Las viviendas están compuestas por 2 dormitorios, cuentan con estar-comedor, cocina, baño y lavadero; además el lote presenta espacio para jardín al frente y lateral.