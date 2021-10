"Mejor que prometer, es realizar", afirmó Bordet en Santa Elena

El gobernador Gustavo Bordet participó este sábado del acto por el 150º aniversario de Santa Elena, departamento La Paz. En ese marco firmó actas para obras viales, hídricas y de saneamiento. “Estamos haciendo obras. Obras que el gobierno Nacional ha priorizado para Entre Ríos”, expresó el mandatario provincial.“Nosotros no prometemos, porque un histórico líder decía que mejor que prometer es realizar y estamos haciendo obras. Obras que el gobierno Nacional ha priorizado para Entre Ríos, para este norte entrerriano”, expresó el mandatario en su discurso al encabezar el acto por el 150º aniversario de San Elena, junto al intendente Daniel Rossi, que se realizó en la Plaza Centenario de la localidad.Acompañaron, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el Coordinador de Municipios de la Región Centro de la Nación, Tomás Ledesma; el Secretario de Deportes, José Gómez; y la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman. Allí el mandatario firmó actas para obras viales, hídricas y de saneamiento. También se entregaron aportes para la ciudad, instituciones y emprendimientos.En ese marco, Bordet celebró el poder compartir el aniversario de 150 años de la localidad y expresó: “Esta es una ciudad que ha sabido reponerse a momentos muy difíciles cuando mucha gente se quedó sin trabajo. Esta es una ciudad de mujeres y hombres de resistencia, de lucha, de coraje”, valoró.“Es una ciudad que tiene un gran destino con el turismo, que tiene un gran destino en este norte entrerriano que no baja los brazos y que nosotros como gobernantes tenemos la obligación de restituirle al norte entrerriano todo lo que durante muchos años no se le pude concretar”, afirmó el mandatario en su discurso.Y agregó: “Por eso estamos trabajando con un equipo de gobierno, con los intendentes, pero fundamentalmente estamos trabajando con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que tiene una mirada federal que aplica recursos donde se los necesita”, resaltó y apuntó: “Recursos que durante cuatro años no llegaron a Santa Elena, promesas que se iba a abrir el frigorífico, del entonces presidente, y el frigorífico no se abrió”, recordó.“Las obras no son casualidad, no se nos ocurren a nosotros, las obras surgen cuando hay un intendente que gestiona y que insiste. Así se logran concretar las obras para una comunidad", valoró el mandatario.En ese orden, seguidamente destacó que el intendente de esa ciudad está "permanentemente gestionando". "Recuerdo que la primera vez que nos reunimos me habló sobre la ruta 48 y parecía difícil poder hacerlo porque teníamos paralizada la ruta 18, otro tramo de la 6, no llegaban las obras pero la decisión del Presidente estuvo para reactivar esas obras y entonces alcanzó el dinero para hacer varios accesos y ahora vamos a hacer el acceso a la ruta 48", indicó.Tras expresar su agradecimiento al Presidente "de disponer de esos fondos para poder hacer las obras", sostuvo que "no fueron momentos fáciles. Apenas, casi dos meses y fracción de gestión, irrumpió en el planeta una pandemia y uno nunca se prepara para gobernar lo que no conoce, sino para lo que sabemos, lo que conocemos. Veíamos cómo iba generando estragos en el mundo entero y tuvimos que tomar medidas porque había que ampliar el sistema de Salud"."Hoy cuando la pandemia nos permite volver a la presencialidad, poder tener este hermoso encuentro aquí en Santa Elena, nos encontramos que a ningún entrerriano, ni a ningún santaelense, le faltó una cama o un respirador para ser atendido porque hubo una decisión firme de duplicar el sistema de salud en Entre Ríos", enfatizó, al tiempo que indicó que cuando surgió la posibilidad de instalar un hospital modular en la costa del Paraná, "no dudé un minuto que ese nosocomio, que va a empezar a construirse en un par de semanas, se haga acá porque era una reparación histórica que la ciudad necesita".A continuación, Bordet sostuvo: "Sabemos que hay que trabajar en la primera infancia. En muy poco tiempo empezará un centro de desarrollo infantil que licitará el municipio tras un acuerdo con el gobierno nacional. Y también una escuela de primera infancia que se llama Huellitas"."Estamos priorizando, a través de obras, el bienestar de los vecinos de Santa Elena y el compromiso es permanente con todas y con todos", señaló y luego dijo al intendente Rossi que "en estos 150 años de su ciudad quería hacer este compromiso público, aquí en esta plaza con los vecinos, de trabajar incansablemente en el tiempo que nos queda de gestión para poder hacer las obras que nos faltan. Las barrancas de Santa Elena son prioridad y hemos estado trabajando todo este tiempo para poder lograr la obra y lo vamos a lograr".Finalmente, enfatizó: "Vamos a estar trabajando permanentemente para que haya empleo genuino en la ciudad de Santa Elena, para que muchos hombres y mujeres encuentren en el trabajo la dignidad para su familia. Ese es el compromiso que tenemos frente a los vecinos de esta ciudad".Participaron también de la celebración, las legisladoras nacionales Blanca Osuna y Maira Cresto; los diputados provinciales, Sergio Castrillon y Sara Foletto; al jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch y demás autoridades provinciales y municipales; instituciones educativas; representantes de la fuerza de seguridad; clubes y agrupaciones.El mandatario, dijo que la jornada de celebración además, es “una jornada para poder avanzar en una agenda de trabajo común que tenemos entre el municipio, la provincia y también con muchas obras nacionales”.En ese sentido, señaló que “muchas de esas obras las “hemos gestionado con Enrique Cresto y que se hacen posible por la decisión del Presidente”, reconoció. Son obras “que por la magnitud tienen que tener un financiamiento nacional. Como por ejemplo, el acceso por la ruta Nº48, que era una desafío que nos habíamos planteado al principio de gestión y tuvo la decisión del presidente” contó al tiempo que dio cuenta que esta semana estuvo en Buenos Aires junto a Enrique Cresto, “ultimando los detalles para que pronto pueda dar comienzo la obra”, sostuvo al tiempo que dijo que también, estuvieron "trabajando en una agenda común, es la forma de trabajar con los intendentes”, aseguró.“Tratamos de superarnos todos los días y para eso hay un equipo trabajando en la provincia'', aseguró al dar cuenta de las obras que se llevan adelante en la provincia. "Con los intendentes trabajamos en equipo y con Enrique Cresto en Nación trabajamos en equipo y es la forma de lograr las cosas", afirmó.Por su parte, Enrique Cresto, felicitó al intendente Daniel Rossi, "porque desde el lugar que estoy desde el Ente de Obras Hídricas y Saneamiento y en el Ministerio de Obras Públicas de Nación, uno puede ver el accionar de los diferentes gobernadores del país, de los más 2.200 intendentes que tiene la Argentina", dijo al destacar que, "No se ve muchos intendentes que conduzcan su municipio de la forma que lo conduce Daniel (Rossi)".“Por supuesto que detrás de un intendente, hay un gran equipo de trabajo”, resaltó y agregó: “Por eso estamos firmando hoy obras por más de 1.000 millones de pesos”, destacó al tiempo que recordó, lo que militaron con Koch, para la obra del acceso y apuntó “pero el que se puso al frente fue el gobernador que viajó y se sentó con el Administrador Nacional de Vialidad esta semana y le dijo que es prioridad para la ciudad de Santa Elena tener este acceso", contó. Como así “también las obras que se realizan en diferentes puntos de la ciudad, como la Planta de agua potabilizadora, como son estas obras de emergencia que se aprueban y que el lunes le van a hacer el depósito de 10.000.000 de pesos por la emergencia”, apuntó."Veo las obras que se están realizando, esta obra que viene para el Barrio Fátima, lo del polideportivo y muchísimas obras más. Sabemos que la gente no come obra pública, pero sí tienen que entender que es la forma de reactivar la Argentina y es la impronta que ha marcado nuestro presidente y nuestra vicepresidente, que es encender la economía a través de la obra pública también", destacó Cresto.En tanto, el intendente Domingo Daniel Rossi, al hacer uso de la palabra, agradeció a quienes hicieron posible el desarrollo de la ciudad y a sus habitantes por apostar a su desarrollo. En ese marco, también agradeció al personal de salud que trabajó incansablemente en la pandemia, en los momentos difíciles que le tocó atravesar a la ciudad y la provincia.Además, agradeció especialmente la obra de acceso a la ruta 48 "es una obra muy importante para nuestra localidad", resaltó."En estos 150 años la hermandad, el abrazo, la tolerancia, el respeto, el pensar en los que vienen, en la generaciones, en la educación, el estudio y formación. Por eso este pueblo no se rinde y que jamás se va rendir", enfatizó al dar cuenta del empuje que tiene la ciudad.Por último, señaló: “No vamos a bajar los brazos, este lugar hermoso, gobernador, con un aporte de la provincia y del municipio vamos a disfrutar de esta primera parte que vamos a inaugurar”, finalizó su agradecimiento.En ese marco, se firmaron actas entre el gobierno provincial y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para la ejecución de diferentes obras en la localidad. Además se firmó un acta entre la provincia y Vialidad Nacional para una obra vial.En detalles: Se rubricó el acta entre la provincia y Vialidad Nacional para la obra de rehabilitación y repavimentación de la ruta provincial Nº48, tramo intersección con ruta Nº12 Santa Elena con una extensión de 12,5 kilómetros y que cuenta con presupuesto aproximado de 870.000.000 de pesos.Además, se firmó el convenio con el Enohsa, para ejecutar la obra Emergencia toma de agua colector cloacal, a través del cual se asigna un aporte de emergencia por la bajante del río Paraná de 10.244.000 pesos para el mejoramiento de la toma de agua, que se realiza en el marco del Plan Argentina Hace.También, se firmó el acta acuerdo de cooperación y desarrollo de obra entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de Santa Elena, para la ejecución de la obra trama vial Barrio Fátima, 10 cuadras, por 30.000.000 de pesos.Asimismo, se firmó el acta acuerdo de cooperación y desarrollo de obra entre el Ministerio de Obras públicas de la Nación y la Municipalidad de Santa Elena para la obra Playón multideportivo que cuenta con un presupuesto de 5.218.293 pesos.Por último se firmó el acta acuerdo de cooperación y desarrollo de obra entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la municipalidad de Santa Elena para la ejecución de vestuarios en el polideportivo de la localidad por un monto de 4.000.000 de pesos.En la oportunidad se entregaron aportes a la municipalidad de Santa Elena. Entre ellos un aporte para la contención de barrancas en la zona del Puente Pesoa y otros para el desarrollo y mejoramiento de instituciones educativas de la ciudad y emprendimientos.En ese marco de celebración por el 150 aniversario de la localidad, se realizó un desfile de instituciones y descubrimiento de una placa en la plaza central.Por último el mandatario provincial, participó de la inauguración de los vestuarios del polideportivo de la localidad.