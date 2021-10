Fabián Rogel acompañó a Frigerio en conferencia de prensa realizada en Paraná

Integrantes del frente Junto por Entre Ríos brindaron una conferencia de prensa en Paraná en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas generales del próximo 14 de noviembre.Allí estuvo presente Fabián Rogel, quien expresó que "hoy acompañé a Rogelio Frigerio en un encuentro que tuvo con la prensa en la ciudad de Paraná. Conversamos sobre nuestros puntos de vista acerca del futuro político de la provincia de Entre Ríos y el país"."Le comuniqué que Alternativa Radical realizará un encuentro en la ciudad de Villaguay el sábado 9 de octubre a las 10:30 horas, donde analizaremos desde nuestro sector las alternativas que se presentan para la provincia con estas elecciones generales y con miras a la conquista del poder en Entre Ríos para el 2023, teniendo como base este categórico triunfo que se obtuvo en las elecciones PASO", remarcó.La organización del evento "la estamos llevando adelante junto a la diputada provincial Sara Foletto, el ex intendente de Bovril Alfredo Blochinger, el ex intendente de Sauce de Luna Cacho Aliano y el ex presidente de la junta de gobierno de Lucas Norte Arturo López. Con posterioridad se sumaron Atilio Benedetti y Pedro Galimberti".