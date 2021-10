Entregaron residencias para estudiantes y trabajadores de la escuela Alberdi

"Poder seguir nuestro sueño"

"La educación agrotécnica ha sido también uno de los desafíos que asumimos en la gestión para poder ensamblar la salida laboral con la ruralidad y sostener esta distribución demográfica tan importante que tiene la provincia de Entre Ríos", dijo el gobernador durante el acto realizado en establecimiento educativo rural, dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que funciona desde 1904, siendo la primera del país destinada a formar maestros rurales.En la oportunidad se inauguró un complejo de residencias, ocho de ellas destinadas a estudiantes secundarios y universitarios y 12 a trabajadores de la escuela. Las viviendas son parte del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del hábitat de Pueblos Originarios y Rurales y se ejecutaron a través de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales.“Este es un propósito que se había planteado en 2015, luego estuvo paralizado cuatro años, pero después con este gobierno lo retomamos y en una año y medio de terminamos”, dijo Bordet y remarcó la importancia que tiene Uader para la educación en la provincia.Luego indicó: “Esas residencias de vanguardia nos marcan un rumbo y un camino para seguir avanzando hacia una calidad universitaria y de escuelas secundarias y rurales que posibilitan que la distribución demográfica que tiene Entre Ríos se pueda seguir sosteniendo”.Además del gobernador, estuvieron presentes la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Oro Verde; Oscar Toledo; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el coordinador del Ministerio del Interior para la Región Centro, Tomas Ledesma; las diputadas nacionales Blanca Osuna y Carolina Gaillard; el senador provincial Juan Carlos Cloos; los diputados provinciales Gustavo Zavallo y Estefanía Cora; el rector de la Uader, Luciano Filipussi; y la decana de la facultad de Humanidades de la Uader, María Gracia Benedetti; entre otros.En su discurso, el gobernador destacó su beneplácito por "compartir este mediodía tan gratificante porque pudimos llevar adelante esta tarea que fue interrumpida y hoy lograr tener terminadas estas unidades habitacionales tanto para empleados como para estudiantes secundarios y universitarios".Tras recordar la primera vez que visitó la escuela Alberdi, destacó "la importancia que han tenido y tienen los maestros alberdinos para nuestra provincia", y aprovechó la oportunidad "para hacerles un profundo reconocimiento por su labor a todos aquellos que han dejado un jalón en la provincia y a los que continúan educando a nuestros chicos. Valoramos muchísimo la educación en nuestras zonas rurales"."Cuando asumí la gestión como gobernador, la oposición decía que la provincia tenía varios problemas, pero que había uno que era muy grave y gravoso porque presupuestariamente sostener la Uader era imposible, porque tenía una matrícula de 25.000 alumnos, carreras; y seguían el mismo manual que el presidente de su partido. A través de una planilla excel lo que costaba mucha plata había que recortarlo y no importaba si eso que se recortaba eran jubilados, estudiantes o trabajadores. Se recortaba porque había que ahorrar para generarle a la élite para la que gobernaban la posibilidad de mayor bienestar”, expresó Bordet.Al respecto señaló que “cuando me planteaban eso dirigentes de la oposición en Entre Ríos, algunos de los cuales hoy son candidatos, les decía: la verdad que no son 25.000 personas o estudiantes quienes están en Uader; son 25.000 proyectos de vida, son 25.000 sueños que si no estaría Uader estarían estudiando en otra provincia; o lo que es peor, la mayoría ni siquiera podría ir a otra provincia y no podría estudiar y tendría negada la posibilidad de acceder al conocimiento en estos tiempos en que el conocimiento es vital para poder acceder a los mejores puestos de trabajo, a la formación y fundamentalmente a vivir en el territorio, a constituir sus familias, a poder tener la posibilidad de desarrollo y de progreso en la provincia”."Son dos formas completamente diferentes, no de ver la política, sino de ver la vida; son dos concepciones completamente contrapuestas”, afirmó el mandatario y destacó que “creemos en un Estado presente, que dignifica y que sostiene la universidad pública, y acá en Entre Ríos mientras estemos en gestión seguiremos trabajando para que la Uader siga siendo nuestra universidad por excelencia en la provincia de Entre Ríos”.Y agregó: "Nos comprometemos a seguir haciendo las obras como las del campo y otras más que hagan falta. Por eso, estar acá hoy en la Escuela Alberdi nos lleva a pensar en otros compromisos”.En ese marco, recordó que hace unos dos años vino a esta escuela para inaugurar las instalaciones de nivel inicial y primario, y anunció: “Quiero hacer hoy el compromiso de el año que viene estar licitando las aulas para el nivel secundario".Por otro lado, mencionó que "antes de fin de año va a estar comenzando la obra del acueducto metropolitano, una gran obra que pensamos, diagramamos y que recién hace un año y medio, con el cambio de gobierno, pudimos llevar adelante ya que por su envergadura necesita un financiamiento nacional”. En ese marco, anunció que además de que “va a haber agua dulce para Oro Verde, también la habrá para la escuela Alberdi, es el compromiso que asumimos".Finalmente, Bordet agradeció a los presentes y renovó "este compromiso de trabajo en conjunto para poder seguir trabajando por una educación pública de calidad, con una universidad de calidad y para que nuestros chicos se puedan seguir formando en la provincia de Entre Ríos"Por su parte, el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, señaló: "Hoy es un día especial, de mucha alegría para todos los habitantes de nuestra localidad”. Tras agradecer la visita del gobernador, de la vicegobernadora y los legisladores felicitó "el gran trabajo que ha hecho desde hace años la directora de nuestra escuela, una escuela centenaria de la que nos sentimos orgullosos y por la que somos conocidos en todo el país por los maestros alberdinos que ha dado".Y agregó: "Desde el municipio agradecemos el acompañamiento que ha tenido la escuela y que recibimos a diario de la provincia. A pesar de no ser del mismo palo político, hemos sido siempre bien recibidos por el gobernador y su equipo”, destacó el presidente comunal y finalmente felicitó “a todos los empleados de la escuela por el empeño y las ganas que le ponen al trabajo para que esta escuela siga creciendo".Por su parte, el rector de la Uader, Luciano D. Filipuzzi, destacó que “la Universidad trabaja constantemente por el bienestar de las y los entrerrianos. Y lo hace de múltiples formas, proponiendo una gran variedad de acciones y poniendo a disposición sus herramientas y capacidades en búsqueda de cambiar realidades”. “Esta inauguración tiene especial valor porque gira en torno de algo tan necesario como es la vivienda, revalorizando espacios y poniéndolos a disposición de estudiantes y trabajadores rurales”, acotó.Luego señaló que las nuevas viviendas son “fruto de un trabajo articulado con el gobierno provincial, facultades y escuelas, que tuvo participación de programas estatales y cooperativas. Tras varios años, se llega a este momento que representa una retribución al compromiso y labor fundamental de las y los trabajadores rurales que hacen al día a día de las instituciones y que gracias a este comodato podrán dejar de alquilar y enfocarse en la construcción de su hogar definitivo”.“Rescato además el valor solidario de este programa porque una vez que concluya esta etapa los actuales beneficiarios le darán su lugar a compañeros y compañeras para seguir avanzando de forma conjunta y colaborativa”, concluyó el rector de Uader.En tanto, la decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, María Gracia Benedetti, dijo que se trata "de un día de celebración" para la escuela Alberdi "porque hemos culminado una importante obra que contiene enorme sentido y perspectiva de futuro", dijo y apuntó que el proyecto fue impulsado por la ex decana de esa institución, María del Rosario Badano.Tras considerarlo como un logro colectivo, celebró "la decisión de un Estado que entiende a la educación pública como derecho y que dispone de recursos y presupuesto para garantizarlo", y señaló que se trata de la mayor inversión en obras realizada en esa institución desde su creación.A su vez, la ex decana, Rosario Badano, indicó que estas obras se hicieron de manera colectiva y dijo que con ella “se hace realidad un sueño” mediante políticas “que miran a los ojos de las necesidades”. Por último, recordó que con el anterior gobierno nacional la obra fue detenida y remarcó la importancia de que se haya retomado con la nueva gestión.En el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, las escuelas rurales dependientes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS), perteneciente a la Uader, se logró el financiamiento para la construcción de nuevas soluciones habitacionales destinadas a trabajadores de las escuelas rurales que las reciben en comodato. Además, por la misma iniciativa, se amplió la infraestructura de residencias estudiantiles.Las viviendas y residencias fueron levantadas por dos cooperativas de trabajadores. En 2016 se iniciaron las tareas de adecuación de los terrenos. Luego comenzó la construcción de las primeras viviendas de las 10 que se edificaron en la escuela Almafuerte.Hubo que tramitar, junto a la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE) y la Fiscalía de Estado la posibilidad que la facultad fuera incluida como beneficiaria del programa federal, en principio destinado a otorgar viviendas a familias rurales y de pueblos originarios.Es una inversión que supera los 120 millones de pesos, además de los 6 millones de pesos que demandó una obra de instalación eléctrica y otra para la provisión de agua para abastecer de servicios a las viviendas.Las residencias están equipadas con heladeras, cocina, televisión y camas. La idea es que los estudiantes puedan tener autonomía y puedan ir construyendo su propio espacio.Las viviendas cuentan con agua, luz y están en condiciones de ser habitadas.Por otro lado, desde el gobierno de la provincia, a través de Obras Sanitarias, y con fondos de Enhosa, se define la localización para un nuevo pozo de agua y cisterna para satisfacer las necesidades de la escuela y de los procesos agropecuarios que allí se desarrollan. Esta obra es complementaria a la construcción de las viviendas.En relación a la antigua residencia, se proyecta una obra de reformulación que permita la ampliación de aulas para la escuela.Dos estudiantes de La Paz, expresaron a Elonce TV su alegría por tener un lugar donde residir y poder continuar con sus estudios: