El detalle del decreto provincial: viajes grupales, boliches y otras actividades

La provincia de Entre Ríos adhirió a las disposiciones contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que rige desde este jueves y hasta el 31 de diciembre próximo inclusive.El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto N° 2933, por el cual Entre Ríos adhirió a las disposiciones contenidas en ese DNU y se establecen las siguientes medidas preventivas generales como reglas de conducta:, entre ellas, una distancia mínima de 2 metros.. No será obligatorio su uso, solo cuando se circule al aire libre a más de 2 metros de distancia de otras personas.los ambientes en forma adecuada y constante.d. Las personas deberáne. Todas las actividadesa los correspondientes protocolos.de Covid 19, conforme las definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, prorrogado en los términos del Decreto N° 167/21, sus modificatorios y normas complementarias.En cuanto a las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario se indicó: Las siguientes actividades, que suponen un mayor riesgo epidemiológico y sanitario, deberán cumplir, además de los protocolos, estas condiciones para su realización:s, con excepción de los contemplados en el inciso b., deberán contar con autorización de las jurisdicciones provinciales de destino y permanencia. Todas las personas integrantes del contingente deberán contar con. Al regreso, las personas integrantes del contingente deberán:al transporte de regreso. De resultar positivo alguno de los tests diagnósticos, se deberá coordinar con las autoridades locales para el aislamiento de los casos y sus contactos estrechos.y, por su cuenta, un nuevo testeo que deberá ser informado al Sistema Nacional de Vigilancia por el laboratorio.todas las personas integrantes del contingenteocurrido por lo menos 14 días previos al inicio del viaje.de la capacidad autorizada, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo menor por normativa vigente. Además, deberán requerir a quienes concurran a estas actividades,, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo menor por normativa vigente. Además, deberán requerirantes del evento, o test diagnóstico negativo realizado con una antelación no mayor a 48 horas.e.de la capacidad autorizada y deberán requerir a las personas que concurran, que cuenten conmás test diagnóstico negativo realizado con una antelación no mayor a 48 horas.de la capacidad autorizada y deberán requerir a las personas concurrentes mayores de 18 años que cuenten con,, con una antelación de 14 días antes del evento.En lo que respecta a la, culturales, deportivas, comerciales y religiosas se establece quedel cumplimiento de las pautas previstas, con la colaboración de los gobiernos provincial y nacional.Asimismo, se indica que los, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias de cada jurisdicción,a las previstas en la presente norma y las complementarias, siempre y cuando sean de su competencia.Además, se faculta a los, aclaratorios y/o complementarios inherentes a la interpretación y aplicación en cada caso concreto del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional.En los considerandos del decreto provincial se indica que dichas medidas preventivas tienden a “proteger la salud pública, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio y prórroga, y en atención a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la campaña de vacunación”.Asimismo, se señala que “el Ministerio de Salud de Entre Ríos, por medio de la Dirección General de Epidemiología, realiza semanalmente un informe de seguimiento que es notificado al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0), y por medio del cual se manifiesta que los Indicadores del nivel de transmisibilidad, están señalando riesgo bajo en todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos”.También se resaltó que “la vacunación está siendo una estrategia muy efectiva para disminuir la mortalidad y el desarrollo de formas graves de la enfermedad” y que “según datos del Registro Federal de Vacunación, al 1 de octubre de 2021, en la Provincia de Entre Ríos se llevan 1.505.401 dosis aplicadas y registradas. Hay 881.079 personas con al menos una dosis, lo que significa que el 88 por ciento de los entrerrianos mayores de 18 años ya iniciaron un esquema de vacunación contra el Covid. Se reportan 624.322 personas con esquema completo de vacunación, determinando que”.Finalmente, en los considerandos se subrayó que