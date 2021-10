Juntos por Entre Ríos espera “llevar por lo menos tres diputados al Congreso”

Integrantes del frente Junto por Entre Ríos brindaron una conferencia de prensa en Paraná en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas generales del próximo 14 de noviembre.“Arrancamos las primeras recorridas en la provincia con mucho entusiasmo y enorme responsabilidad de consolidar el triunfo de las PASO y llevar por lo menos tres diputados de Juntos por Entre Ríos al Congreso para que podamos contribuir a que haya mayor equilibrio en el Parlamento. El kirchnerismo tiene prácticamente mayoría absoluta en el Senado y está a poco de tenerla en Diputados. Tenemos la enorme responsabilidad de ponerle límites al kirchnerismo y construir una propuesta superadora para la gente que haya aprendido de los errores que cometimos todos cuando nos tocó gobernar”, indicó aquien encabeza la lista, Rogelio Frigerio.Enseguida puso de relieve que “esperanza es lo que necesita nuestra ciudadanía y eso fue lo que se reflejó en la votación del 12 de septiembre”.Asimismo, consideró que “tenemos que construir un espacio con mucha generosidad, respetando los matices y las historias de nuestros dirigentes y militantes. Argentina y Entre Ríos necesitan sentido común, por delante de las ideologías y los intereses personales.“Creemos que tenemos un potencial enorme desaprovechado que, con sentido común, trabajo e inteligencia podemos aprovechar para que la gente viva mejor. Ese tiene que ser el norte de la política que, hace rato, le está fallando a la gente porque vivimos cada vez peor. Los datos de la pobreza reflejan esta situación. Somos un país donde cuatro de cada 10 argentinos es pobre. Esto es mucho peor entre nuestra juventud. Con la lamentable noticia de que en Entre Ríos tenemos la ciudad más pobre del país, en una provincia que puede ser muy rica y poseemos indicadores sociales que van en contra de esta potencialidad. Tenemos que trabajar para revertir eso y estamos convencidos que lo podemos hacer”, enfatizó.Consultado sobre los pedidos de la ciudadanía, expresó que “hay angustia y miedo respecto del futuro. Los padres y madres ven que no hay un futuro en Entre Ríos. Cuando nos abren la puerta de los hogares nos piden que hagamos algo para que sus hijos no se tengan que ir de la provincia o del país. Es el pedido más desgarrador que escuchamos en los hogares entrerrianos. Nuestro compromiso es empezar a hacer algo para que nuestros jóvenes sientan que tienen la posibilidad de construir un futuro acá”.“Apostando al trabajo y a la educación, tenemos una salida y la posibilidad de construir le futuro para nuestra juventud”, completó Frigerio.Por su parte, Pedro Galimberti declaró que está “conforme con la elección del 12 de septiembre” y señaló que a partir de ahora está “trabajando en conjunto” en el frente.Acerca de la agenda legislativa, consideró que estará “fuertemente teñida por las emergencias decretadas en favor del Ejecutivo nacional y también vinculada a los números de la pobreza”.Destacó al respecto que “tendrá que haber un trabajo en conjunto, del Ejecutivo nacional que deberá trabajar en el control de la inflación y encontrar alternativas para mecanismos de contratación que puedan fortalecer este escenario marcado por la emergencia. Nos encontrarán defendiendo los intereses de los entrerrianos”.A su turno, Atilio Benedetti, opinó que “ayer fuimos testigos de que el gobierno se dio cuenta de que el principal sector que dinamiza muchísimas regiones del país es el sector agropecuario y realizó su lanzamiento de campaña con un acto electoral, más que con la presentación de una ley”.Asimismo, expresó: “Coincido con Frigerio en que el campo lo único que pide es que le saque el pie de encima. El sector productivo necesita reglas de juego claras, que no se las cambien a mitad de camino”.