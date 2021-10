Perczyk: "No puede haber un chico en la Argentina que no esté en la escuela"

El ministro de Educación, Jaime Perzcyk, destacó y la responsabilidad del Estado para que todos los chicos "vuelvan a la escuela y recuperen los aprendizajes" tras la pandemia al entregar netbooks del programa Conectar Igualdad en las localidades bonaerenses de La Matanza y Morón y aseguró que "no puede haber ningún chico en la Argentina que no esté en la escuela".



Perczyk además les dijo a los estudiantes que “no permitan que les digan que les regalamos computadoras, esto es un derecho de ustedes" en un acto en el que estuvieron el jefe de gabinete Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.



También estuvieron los intendentes de La Matanza Fernando Espinoza y de Morón Lucas Ghi.



"No estamos repartiendo computadoras, las estamos distribuyendo para que lleguen a todos los rincones, para todos los estudiantes de primer año de escuelas públicas de nuestro país. Son para estudiar, pero también son para jugar, para hacer música, para comunicarse con otros, para aprender, son de ustedes así que disfrútenlas”, señaló Perzcyk.



En La Matanza, el acto se realizó en la escuela secundaria 158 “Raquel Forner” de Gregorio de Laferrere, donde los estudiantes recibieron 60 de los 15.252 dispositivos, que llegarán a 144 escuelas del municipio.



En Morón, Perczyk entregó 66 netbooks en en la escuela de educación media 3 “Leandro N. Alem y luego se dirigió a la escuela secundaria 59 para entregar 97 dispositivos de los 1406 que llegarán para 21 escuelas.



Por su parte el jefe de Gabinete Manzur expresó que "aún con todas las cosas que nos pasaron, entregamos computadoras porque es una prioridad. Desde esa computadora, ustedes tienen acceso al mundo, por eso es tan importante".



Y agregó: "Nuestro desafío es formar hombres y mujeres que la Argentina necesita, por eso la instrucción del presidente fue que la prioridad número uno del gobierno, es que todos los chicos y chicas vuelvan a la escuela”.



En tanto, Espinoza aseguró estar en esta escuela, generando este relanzamiento, "es lo que para nosotros significa mostrar la imagen de una nueva Argentina”, y añadió que este es un programa "que le cambió la vida para siempre a cinco millones de chicos como los que hoy están acá”.



En Morón, al total de la computadoras entregadas, se les suma una por curso para la escuela y ambos establecimientos recibieron además libros de la colección “Leer x Leer” y “Leer abre mundos”.