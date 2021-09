Presentaron la lista Marcha Blanca para las elecciones sindicales en AGMER

Lista Marcha Blanca

La Lista Marcha Blanca fue presentada este jueves en el marco de las elecciones del próximo 4 de noviembre para renovar autoridades en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). La propuesta es fruto de un acuerdo entre Integración por un Agmer de Todos, Rojo y Blanco, Lista Blanca y Ñandubay, y que confirma a los actuales tres principales espacios de conducción: Marcelo Pagani como secretario general; Ana Delaloye, como adjunta; y Guillermo Zampedri, como gremial. En tanto, Susana Cogno, actual titular de Agmer Paraná, irá como candidata a vocal gremial del Consejo General de Educación (CGE).“Esta es la lista Marcha Blanca que recupera la memoria de unidad dentro de nuestro sindicato y que pone en el territorio un espacio de lucha al cual todos los trabajadores de la Educación tendrán que confluir. No tenemos dudas que este sindicato, el más grande de los trabajadores de la Educación en la provincia, continuará fortaleciendo y consolidando para garantizar mejores condiciones para el conjunto”, manifestó la secretaria general de Agmer Paraná y candidata a vocal gremial del Consejo General de Educación (CGE), Susana Cogno.Por su parte, el secretario general de Agmer y candidato a renovar su cargo, Marcelo Pagani, resaltó: “Este es un día de alegría, de esperanza y de lucha. Es un día histórico porque nos hemos propuesto dar vuelta viejos enfrentamientos que nada tenían que ver con el sindicato formado hace 40 años. Este proyecto es producto de un trabajo político en el que hubo el convencimiento de la necesidad de la unidad como una cuestión fundamental de la clase trabajadora y la generosidad a la hora de construir un frente”.“La lista se llama Marcha Blanca porque es recuperar nuestra memoria de lucha y porque la marcha blanca logró hacer visible y generar conciencia social sobre cuáles eran las demandas de los trabajadores y que era la educación del pueblo lo que motorizaba a esa marcha. El haber puesto en evidencia esa cuestión constituye uno de los grandes logros de esa marcha blanca y porque se entendió que en la unidad de los trabajadores de la Educación íbamos a dar las disputas que teníamos como objetivo: la ley de Educación, la necesidad de un fuerte financiamiento para el sistema educativo y la necesidad de una paritaria nacional”, argumentó Pagani.Tras la conferencia de prensa, Cogno destacó aque la presentación de la lista única para las elecciones sindicales “es una unificación muy importante, que tiene que ver con una secuencia de trabajo colectivo que dimos los trabajadores a lo largo de estos años, que comenzó con la reforma de nuestro estatuto para terminar con algunos desencuentros que nos habían llevado a tomar diferentes posiciones”. “Hoy día la confluencia en la lista Marcha Blanca representa un desafío destinado a fortalecer el sindicato de los trabajadores de Educación y dotarlo de las herramientas para enfrentar la crisis política, social, económica y cultural. Pudimos dejar de lado nuestras diferencias para defender los derechos de los trabajadores de Educación, defender la escuela pública, nuestra obra social, la Caja de Jubilaciones y garantizar mejores de vida para el conjunto”, remarcó.Pagani, en tanto, comunicó que desde el sindicato se elevó al Ejecutivo provincial el pedido “urgente” para la reapertura de la paritarias salarial. “El acuerdo firmado el 23 de abril se tenía que revisar y entendemos que este es el tiempo de revisión porque lamentablemente el proceso inflacionario no ha cesado y está claro que el deterioro de los salarios es muy importante”, argumentó.Secretario general: Marcelo PaganiSecretaria adjunta: Ana DelaloyeSecretario gremial: Guillermo ZampedriSecretario de Administración y Actas: Alberto DíazSecretaria de Finanzas: Adriana RubioSecretario de Prensa: José Manuel BalcalaSecretaria de Acción Social: Delfina OliverasSecretaria de Organización: Teresita SegoviaSecretario de Derechos Humanos y Cultura: Claudio PuntelSecretaria de Educación: Lorena MolinaSecretario de Jubilados: Sergio BlancSecretaria de la Mujer e Igualdad de Género: María de los Ángeles GelrothSecretaria de Defensa de bienes Naturales Comunes: Mónica VelziSecretario de Condiciones Laborales: Leandro PozziSecretario de Formación Pedagógica, Política y Sindical: Mario BernasconiSuplente: Néstor Fabián PeccínSuplente: Luis Alberto NizSuplente: Marina TorelliEn Paraná y Concordia no se arribó a un acuerdo y habrá más de una lista. A la Marcha Blanca le competirá la Lista Multicolor, que lleva como candidata a secretaria general a Gimena García, actual miembro de la comisión directiva de Agmer Uruguay por la minoría Carlos Fuentealba.