Stratta instó a seguir diseñando leyes y políticas públicas sociales y económica

Fue en el marco de la apertura de un ciclo de capacitaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que impulsa la Vicegobernación de Entre Ríos, a través del Instituto de Formación Legislativa y la Secretaría de Modernización, destinada a integrantes del gobierno provincial, de gobiernos locales y Legislaturas.



La vicegobernadora Laura Stratta junto al subsecretario de Gestión y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Eduardo Brau, abrió este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná un ciclo de capacitaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, destinada a integrantes del gobierno provincial, de gobiernos locales y Legislaturas.



Se trata de instancias formativas que impulsa la Vicegobernación de Entre Ríos, a través del Instituto de Formación Legislativa y la Secretaría de Modernización, al cumplirse un año de la adhesión de la provincia a los ODS.



Acompañaron a la Vicegobernadora en el lanzamiento de la actividad, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, sus pares de Gobierno, Rosario Romero y de Economía, Hugo Ballay, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano; como así también la secretaria de Modernización de la Provincia, Lucrecia Escandón, la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sigrid Kunath; el responsable del Instituto de Formación Legislativa, Daniel Almada; legisladores y legisladoras provinciales, personal de la legislatura entrerriana, autoridades de municipios de Entre Ríos, de las universidades nacionales con asiento en la provincia y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, entre otras.

En ese marco, se firmaron actas compromiso para seguir instrumentado los ODS con el municipio de Cerrito, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Adventista del Plata y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.



Al tomar la palabra, la Vicegobernadora agradeció en nombre propio y del gobernador Gustavo Bordet a todas y todos los presentes como también a quienes siguieron la capacitación vía zoom.



Y tras recordar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluso antes de la adhesión provincial, ya formaban parte de la agenda provincial, repasó el trabajo que se viene realizando sobre la temática, en primer lugar la sistematización de las políticas públicas instrumentadas bajo esos objetivos en las dimensiones ambiental, social y económica; y luego la medición de su impacto en la sociedad.



En ese sentido, subrayó: "Lo que busca marcar esta agenda es mejorar la vida de nuestras comunidades, de nuestros vecinos; es pensar las políticas y las leyes en clave social, en clave ambiental y con la mirada puesta también en lo económico".



"Pero también pensamos que necesitamos ese trabajo territorial y articulado en el que creemos con los municipios. Por eso hoy también hay intendentes e intendentas que ya están adheridos a los ODS u otros que están en vías de hacerlo, convencidos de la necesidad de pensar en el mediano y en el largo plazo, y bajo estas tres dimensiones", refirió y sumó a esa perspectiva el trabajo a nivel legislativo y con las universidades.

"También creemos muchísimo en la Agenda 2030 en conjunto con las organizaciones y las instituciones de la sociedad civil", destacó la también presidenta del Senado entrerriano para quien "es importante que quienes tenemos responsabilidades institucionales de Gobierno podamos corrernos para pensar en largo y mediano plazo y en articulación, en forma real y efectiva; que no quede en el plano del discurso sino que las respuestas integrales a las demandas que nos plantea la sociedad lleguen de la mano de un Estado nacional, de un Estado provincial, de gobiernos locales y de instituciones que trabajan articuladamente para generar esas respuestas adecuadas y que impacten en nuestra comunidad".



"Las demandas cambian, la sociedad cambia y nosotros también tenemos que estar en constante escucha a esas demandas, también capacitándonos para ser mejores y para tomar mejores decisiones", sintetizó Stratta en línea con la capacitación. Un compromiso que se ve reflejado en acciones puntuales El subsecretario de Gestión y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Eduardo Brau, por su parte remarcó que desde el organismo "nos comprometimos a que esta Agenda 2030 sea una agenda efectiva, de cumplimiento no sólo a nivel nacional, sino que fuera representada y fuera implementada y conocida tanto en las provincias como en los municipios".



"Por eso me alegra que sigamos firmando convenios y que este compromiso de trabajo se vea reflejados en acciones puntuales", afirmó. "La Agenda 2030 es un documento que convoca a la acción" La secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, en tanto precisó que "la agenda 2030 es un documento que convoca a la acción" y mencionó el enfoque multidimensional y el carácter global de los ODS: "Son una agenda común que nos reúne independientemente del color político, de la raza, el idioma, el país". "La Agenda 2030 no está pensada de forma independiente, sino en una sostenibilidad ambiental vinculada al desarrollo económico y social", acotó.



También explicó que uno de sus requisitos es "el rendir cuentas", lo cual "se convierte en una enorme oportunidad para poder visualizar las áreas donde se necesita fortalecer el desarrollo de programas y políticas públicas que puedan plantearse en las agendas legislativas".

"Es a la vez una oportunidad para que los gobiernos locales puedan tener conocimiento pleno sobre programas provinciales que se llevan adelante en orden a cada uno de los ODS, y cómo pueden esos programas tomar comunicación directa con las políticas públicas locales", apuntó. Sobre las capacitaciones En el marco de las capacitaciones, a través de cada uno de los cuatro módulos previstos, se abordarán distintas temáticas vinculadas a esta iniciativa impulsada por Naciones Unidas, y que constituye un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y perspectivas de las personas en todo el mundo.



La de este martes fue la primera y estuvo a cargo de Brau, Escandón y del Oficial de Financiamiento para el Desarrollo, Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Pablo Báez. Organizada bajo el Modulo I "Introducción a la Agenda ODS 2030", se buscó introducir conceptos básicos relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, así como explicitar el recorrido de la provincia de Entre Ríos en este sentido. El 6 de octubre continúa la capacitación El módulo II, denominado "Adaptación de ODS a la gestión de los Gobiernos Locales" se dictará el miércoles 06 de octubre bajo modalidad virtual y estará destinado a funcionarios y personales de municipios, comunas y juntas de gobierno.