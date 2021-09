Solicitan urgente inauguración del edificio de escuela en Colonia Avigdor

Foto 1/2 Foto 2/2

La diputada provincial Sara Foletto, presentó un Pedido de Informe, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, mediante el cual solicita que se informe cuáles son las razones por las que no se inaugura el nuevo edificio de la escuela Primaria “Nº 60 Domingo Faustino Sarmiento” de Colonia Avigdor, en el departamento La Paz.



En este sentido, la Diputada expresó que no ha encontrado razón alguna “para que el gobierno provincial esté demorando la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de dicho colegio”. Actualmente los alumnos están concurriendo al dictado de clases a las instalaciones que gentilmente cede la Fundación Judaica de la localidad, las cuales “no reúnen los requisitos que demandan los espacios educativos”.



De igual manera, Foletto señaló que “tampoco se comprende la demora de la inauguración del edificio contiguo donde debería funcionar el nivel Pre – Primario, cuestión que hoy se está realizando en el Centro Integral Comunitario, todo ello con los inconvenientes que genera tanto a alumnos como a padres”. El pedido de informes

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 117 de la Constitución Provincial, solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar:



Primero: Solicitar al Poder Ejecutivo que informe si tiene conocimiento, que la obra correspondiente al nuevo edificio de la “Escuela Nº 60 Domingo Faustino Sarmiento” de colonia Avigdor Departamento La Paz, se encuentra totalmente finalizada al día de la fecha.



Segundo: Requerir al poder Ejecutivo Provincial informe cuales son los motivos por el que no se produce la inauguración de dicha escuela y el correspondiente y normal funcionamiento de la misma.



Tercero: Si el Poder Ejecutivo Provincial tiene conocimiento que actualmente la mencionada escuela funciona en las instalaciones de la Fundación Judaica de dicha localidad, que solidariamente cede para el dictado de las clases, clases que se hace difícil llevar adelante por la implementación de burbujas debido a las dimensiones de las instalaciones que funcionan como aula que no están previstas para el funcionamiento de actividad escolar.



Cuarto: Si el poder Ejecutivo tiene conocimiento que, como parte del complejo edilicio está para ser inaugurado el nivel Pre - primario y que el funcionamiento del mismo se está llevando adelante en las instalaciones del Centro Integral Comunitario, tampoco reuniendo éste edificio las condiciones adecuadas para que se dicten clases escolares.