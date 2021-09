La Vicegobernadora participó del festejo por el aniversario de Seguí

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La vicegobernadora Laura Stratta compartió el acto central por el 114° aniversario de Seguí, que completó el mes de festejos. De la celebración realizada en la plaza del Barrio Almirante Brown participaron autoridades locales, legisladores, alumnas y alumnos de todas las escuelas de la ciudad, representantes de entidades intermedias y también vecinas y vecinos.



Luego de transmitir el afectuoso saludo del gobernador Gustavo Bordet a la comunidad seguiense, la vicegobernadora remarcó "la importancia que tiene el trabajo articulado, estar en sintonía Nación, Provincia y el municipio para generar respuestas integrales a las grandes demandas que nos plantea la sociedad. Es muy importante para que de verdad podamos crecer y desarrollarnos".



En otro párrafo retomó expresiones del intendente: "Gerardo (Heberlein) habló de los valores que nos identifican, que nos atraviesan. De la empatía, de la solidaridad, del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo, de los valores que forjaron a Seguí, y que fueron tan importantes en este contexto de pandemia. Por eso también celebro que se haya reivindicado el rol del COES y en ellos a tantas personas que estuvieron en la primera etapa de la primera línea de batalla atendiendo a todos los entrerrianos y entrerrianas; y también a quienes en las escuelas pusieron de sí para trabajar primero desde la virtualidad y luego con el sistema de burbujas".



En el mismo sentido remarcó que durante la pandemia "se tomaron decisiones que tuvieron que ver con construir Estado, con no resignarnos, con no echarle la culpa a nadie. Nos tocó y hubo que afrontarlo, tuvimos que hacerlo con empatía, con templanza y con amor", apuntó.



Igualmente Stratta señaló dos aspectos "claves" para el desarrollo de nuestras comunidades. Por un lado la obra pública, porque la infraestructura es vital para garantizar la calidad de vida y genera trabajo; y por otro lado señaló el desarrollo social y humano. "Entonces, integrar la obra pública y pensar en diseñar políticas que permitan el desarrollo social y humano me parece que es en lo que tenemos que avanzar", subrayó. En ese punto, señaló que la ciudad constituye un ejemplo en cuanto a "pensar fuera de la coyuntura, en el mediano y en el largo plazo, y de manera articuladamente, las políticas que queremos desarrollar, respetándonos en las diferencias para construir entre todos un futuro mejor".



Y remarcó: "Pensaba en la situación que se vive aquí, donde ahora Gerardo lleva adelante la gestión que antes impulsaba Cristian Treppo, y en el bien que nos hace a la política y a nuestras comunidades que haya políticas de Estado, que no se detengan cuando hay un cambio de gobierno. Y también importante es que haya legisladores comprometidos con el desarrollo de las comunidades".



En referencia a la ley que aceptó la donación del terreno para construir una Unidad Educativa de Nivel Inicial, Stratta señaló: "La ley es resultado del trabajo de la Legislatura, y la obra surge como resultado del empuje del intendente y también de la decisión política, por eso quiero agradecer al gobernador Bordet y del Presidente Alberto Fernández por entender que cada localidad de nuestra provincia es importante, que no hay localidades de primera y de segunda, por hacer realidad que todos tengamos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Quiero agradecerles a todos los vecinos porque se animan a construir y tienen la vocación de construir Estado, un estado fuerte, sólido, activo y promotor".



Celebrar un año más de historia

Por su parte, el presidente municipal Gerardo Heberlein rindió homenaje a los primeros pobladores "que se asentaron en esta tierra con su trabajo, con su compromiso y esperanza, que hoy nos permiten vivir estos tiempos, estos tiempos difíciles. Los valores que ellos tuvieron nos marcaron y nos permiten mirar al futuro y proyectarnos".

Recordó que "en estos tiempos cada seguiense, cada hombre, cada mujer, cada alumno y cada alumna sacó lo mejor de sí para aferrarnos a la esperanza y con el trabajo poder construir juntos nuestra comunidad". Igualmente destacó que "ni en Seguí ni la Provincia esas dificultades fueron tomadas como una excusa para detener el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestra provincia".



Obras y equipamiento

Durante el acto central por el 114° aniversario de Seguí, se presentó equipamiento adquirido por el municipio, especialmente un camión barredor por un monto de 9,2 millones de pesos Se presentó la escultura "Entre el Cielo y la Tierra", realizada por el artista Fabián Rucco como regalo aniversario para los vecinos, en el marco de la puesta en valor de la plaza Almirante Brown. Igualmente se inauguraron cinco cuadras de pavimento de hormigón y cordones cunetas.



La vicegobernadora entregó el decreto para el llamado a licitación para la obra de sustitución de cañerías de desagües cloacales que dará solución a los problemas que presenta el tendido actual del casco céntrico, que se realizará con financiamiento nacional sobre unos 28.000 metros lineales con una inversión superior a los 55 millones de pesos.



También Stratta entregó una copia de la Ley N° 10.914 mediante la cual el gobierno provincial acepta la donación por parte del Municipio de un terreno para la construcción de una Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI) cuya licitación está en proceso.

Igualmente se firmó un convenio en el marco del programa nacional "Municipios de Pie" para la adquisición de una chipiadora -trrituradora de ramas- con destino a la Planta de Tratamiento de Residuos.



Participaron del acto el senador provincial por el departamento Paraná, Juan Carlos Kloss; el diputado provincial Gustavo Zavallo; la secretaria de Gobierno y Gestión, Nora Beaud; el intendente de El Pingo Diego Passy; entre otras autoridades municipales.