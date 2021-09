APS convocó a los municipales a un paro de actividades para el próximo miércoles

“Convocamos a todos los trabajadores municipales a que adhieran a una medida de reclamo unánime por la apertura de paritarias prevista para el miércoles 6 de octubre con un paro total de actividades sin concurrencia a los lugares trabajo”, comunicó a Elonce TV la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand. Según remarcó, el motivo de la protesta es el pedido al intendente Adán Bahl “para que convoque a las entidades sindicales para dialogar sobre salarios”.



“El paro fue convocado para todos los municipales de Paraná, de todas las reparticiones, porque tiene que sentirse el reclamo, que sea contundente, porque la situación no da para más y el intendente tiene que escuchar la voz de los trabajadores”, agregó.



“El paro será un día antes del feriado largo para que se vea que los municipales existimos porque parece que el intendente no nos tiene en cuenta”, apuntó el secretario gremial de la APS, Ariel Garay.



“Esta gestión, desde que comenzó, está atravesada por una emergencia económica y en este último tiempo le cambio solo el nombre, de racionalización del gasto, lo que no se condice con lo que hace el Ejecutivo porque todos los días vemos que se contrata a monostributistas y contratos de servicio que ingresaron al municipio”, denunció Levrand. Y solicitó “que las obras que se anuncian no sean a costa de la precarización y empobrecimiento de los trabajadores que tienen un salario de 32.000 pesos, al borde de la indigencia y del Salario Mínimo Vital y Móvil instalado por el propio Presidente de la Nación”.



Por su parte, Garay fundamentó en relación a la situación laboral de los empleados municipales: “Es indignante que un trabajador tenga que ir a pedir un bolsón de comida a un gremio, porque hoy por hoy, nadie vive con 32.000 pesos. Entonces, el trabajador expresa su desazón y tristeza, ve con malos ojos como la gestión nos lleva a una desidia total”.



“En la Unidad Sur hay un solo baño para todos los trabajares, mientras el intendente anuncia megaobras, y no es capaz de darnos las condiciones dignas para trabajar, a lo que hay que sumarle que con el salario no se llega ni a la quincena”, sentenció.



En la oportunidad, el secretario gremial de la APS repudió los dichos del contador Eduardo Macri, quien manifestó que “hay trabajadores que cobran 200.000 pesos”, a lo cual, éste aclaró que “quizás sean más de 300 los funcionarios municipales” los que perciben ese monto. “Porque un trabajador, un director de carrera con todos los años de servicio y que redobla su antigüedad, no llega a los 100.000 pesos”, cerró.



Las declaraciones de Levrand y Garay fueron en el marco de una asamblea informativa que se realizó este martes en la sede de la AFIM. (Elonce)