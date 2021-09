Jerarquizados preparan un paro total de actividades

“La semana pasada hemos comenzado a realizar asambleas informativas, para escuchar a los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Paraná, ya que queremos saber qué es lo que opinan de las medidas que tomamos, y si ven la misma realidad que desde nuestro gremio veníamos advirtiendo: que el salario está muy por debajo de lo que se necesita para vivir”, indicó Levrand.



“La respuesta de los compañeros en todos los lugares donde hemos estado es contundente”, afirmó y explicó que “hay un reclamo unánime de que se abran estas paritarias, ya que es insostenible vivir con 32 mil pesos. A nadie le alcanza”. En este contexto, desde Jerarquizados se preparan para un paro total de actividades, a realizarse el miércoles 6 de octubre. “Hasta el momento los compañeros han dado su conformidad para acompañar la medida”, confirmó Levrand.



“Le pedimos al Ejecutivo que dialogue”



“La mayoría de los trabajadores están muy por fuera de lo que se necesita para vivir. Se encuentran al borde de la pobreza, por eso, le pedimos al Ejecutivo que dialogue, porque con nosotros no lo hace”, afirmó Levrand y aseguró: “Queremos que el ejecutivo ponga su mirada en los trabajadores". "Va a haber lucha hasta obtener respuestas", advirtió.



Levrand también se refirió al acuerdo salarial para trabajadores municipales firmado este año, el cual no fue aceptado por APS. “Aquellos gremios que firmaron en aquel momento no advirtieron que en esas actas no quedaba abierta la paritaria y obviamente se estaba cerrando un acuerdo anual, a lo cual nosotros nos opusimos y no firmamos”, explicó. “Hoy queremos un salario por encima de la inflación y hasta eso no vamos a detenernos”, concluyó. (APF)