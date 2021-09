Abrieron sobres para obras de pavimentación en Vecinal Almafuerte y El Trébol

Son tareas del Presupuesto Participativo 2015 que la gestión anterior del Municipio no ejecutó. “Queremos poner en valor el tiempo que los vecinos le dedicaron a estos proyectos y recuperar su confianza en el Municipio”, señaló el intendente, Adán Bahl.



Las tareas abarcan la construcción de 600 metros de cordón cuneta en la Vecinal Almafuerte y la pavimentación de las dos últimas cuadras que faltan asfaltar en el barrio El Trébol.



“Son dos obras que van a mejorar el barrio y la vida de la gente. Hace unas semanas atrás, en la pavimentación de otra calle, una señora me contó que, después de más de 40 años de vivir en la zona, por primera vez podía andar en bicicleta y la felicidad que eso le traía. Trabajamos para que eso pase en todos los barrios de Paraná”, sostuvo el presidente municipal.



El Presupuesto Participativo es una herramienta democrática en la que los vecinos definen las obras prioritarias para sus barrios. “Se inscribe dentro del paradigma de Gobierno Abierto que impulsamos desde la gestión. Vamos a darle el lugar que se merece, porque es una de las mejores estrategias para avanzar en la construcción de una Paraná cada vez más inclusiva y con oportunidades para todos”.



El acto se realizó este lunes en Casa de la Costa. Se presentó la firma Paulina Castro de Demartin e hijos SRL.



La secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Carina Ramos, expresó: “Fue una decisión política del intendente Bahl retomar una herramienta de participación ciudadana como el Presupuesto Participativo. Esta gestión cree que si el Estado Municipal no está presente, escuchando a los vecinos, es difícil avanzar con gestiones que realmente transformen la vida de la comunidad”.



El secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, indicó: “Tenemos más de 20 obras, entre las que no se habían realizado y otras que estaban en ejecución pero cuando asumimos se encontraban neutralizadas, incluso algunas a punto de rescindirse. Luego de la decisión del intendente Bahl de reactivar todas estas obras, avanzamos y vemos que se van finalizando algunas y otras ya están en ejecución”. Testimonios de los vecinos Verónica Chappesoni, presidenta de la vecinal Almafuerte, manifestó: “Estamos felices porque está avanzando el barrio. Hace mucho que los vecinos están esperando esta obra porque la zona es de broza y esto va a ser un gran avance”.



Analía Santucci, presidenta de la vecinal El Trébol, dijo que para los vecinos “es un alivio y una gran alegría poder tener el asfalto ganado y postergado desde el año 2015. Nos cambia la vida y el ambiente, porque hace muchos años que tenemos broza y para la gente grande y para los chicos es muy perjudicial para la salud”.



Participó también el director del Presupuesto Participativo, Exequiel Olivo.