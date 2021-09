El gobierno encara obras viales con beneficios para el sector productivo

Foto 1/2 Foto 2/2

“Las obras viales que llevamos adelante significan un soporte para el sistema productivo entrerriano”, dijo el gobernador Gustavo Bordet al firmar el acta para iniciar el nuevo asfaltado del acceso a Don Cristóbal 2°, desde la ruta provincial 32, que demandará más de 840 millones de pesos.



La reconstrucción de calzada y otros trabajos a la largo de los 18 kilómetros del camino fueron adjudicados a la empresa Lemiro Pablo Pietroboni SA y serán financiados por el gobierno nacional, tras las gestiones realizadas por el primer mandatario entrerriano con el fin de beneficiar al sector productivo de la región.



“Son obras que están dirigidas y con orientación a tener un soporte del sistema productivo, mejorando la estructura de costos y teniendo mayor competitividad. Hoy estamos en Don Cristóbal pero la semana próxima estaremos también dando inicio a otra obra en esta zona, muy demandada, que es el tramo que va de Racedo a Crespo, además de otros accesos en la provincia en los que estamos trabajando”, indicó el gobernador.



Bordet recordó que el primer lugar que visitó cuando asumió en su primera gestión fue Don Cristóbal 2º cuando un tornado hizo volar silos y causó otros destrozos. “En esa oportunidad tomé contacto con Víctor Fernández que en ese momento era referente de la junta de gobierno y que hora pasó a ser comuna ganando en calidad institucional la población. Ahí ya se había planteado el tema de la ruta que se estaba deteriorando notablemente y habíamos asumido el compromiso de poder generar una repavimentación de todo el acceso desde la ruta provincial 32 hasta la localidad", recordó el mandatario.



Mencionó que en ese momento, con el gobierno nacional anterior, no se consiguió financiamiento, y acotó que cuando el actual presidente Alberto Fernández tomó conocimiento de esta obra, a la que se la planteó como prioritaria, “no lo dudó y hoy estamos iniciando los trabajos que mejorarán sustancialmente toda la transitabilidad y reducirá la accidentología en esta zona; y fundamentalmente tener el acceso en condiciones en un corazón productivo como este de la provincia de Entre Ríos", remarcó y definió como "beneficioso que los productos perecederos puedan salir en tiempo y en forma rápida hacia los centros de consumo y operaciones".



Más adelante, comentó que dialogó con titular de la comuna “para ponernos de acuerdo en varios cosas más que necesita la localidad. Sin dudas, siempre siguen surgiendo nuevas acciones de gobierno que tenemos que establecer y llevar adelante con la comuna. No venimos solamente a dar comienzo a la obra que era tan ansiada y requerida por los vecinos, sino también a resolver otros problemas que se plantean, como la situación dominial de toda la parte del centro de salud”.



“Tenemos mucho trabajo y la verdad estoy muy contento, porque uno siente el afecto de muchos vecinos de la zona. Las gestiones son dinámicas porque no es que uno realiza una acción de gobierno y se termina. Siempre hay nuevas demandas y quienes estamos al frente de los distintos estamentos gubernamentales tenemos que rápidamente resolver y satisfacer esta demanda", expresó y adelantó que "se está viendo con Vialidad provincial para trabajar en el afirmado de los 19 kilómetros que separan Don Cristóbal 2º de Don Cristóbal 1º, que mejoraría también esta zona productiva de la provincia".



Gestiones por la carne



En otro orden, el gobernador informó que está realizando gestiones ante el gobierno nacional junto a sus pares de La Pampa y Santa Fe, por el tema de las exportaciones de la carne. En este sentido adelantó que mañana mantendrá una reunión con el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, para abordar ese tema.



“Con los gobernadores de La Pampa y Santa Fe estaremos mañana conversando con el ministro Domínguez para poder resolver el problema de las exportaciones cárnicas en la zona. Acá tenemos dos frigoríficos, como el de Oro Verde y San José, donde dos poblaciones dependen de esas fuentes de trabajo, y es muy importante continuar con la exportación para poder sostener las fuentes de trabajo en los frigoríficos”, apuntó.



“Pero también hablar de que no se puede hacer uso abusivo de los precios que encarecen la mesa de consumo familiar de los argentinos y los entrerrianos. Hay que tener en cuenta estos parámetros y generar también un sostenimiento de los trabajadores de la industria de la carne. En esa lógica es que estamos para hacer un planteo que nos permita dar un salto hacia adelante en la provincia en materia de exportaciones de carne”, explicó el gobernador



La obra vial



La obra vial comprende la rehabilitación del ingreso a Don Cristóbal 2ª, en el tramo comprendido desde la ruta provincial 32 y esa localidad, con la reconstrucción de la calzada y obras de arte. Actualmente el acceso a la localidad se encuentra pavimentado pero requiere una repavimentación de todo el tramo, en una longitud de 17.950 metros.



También se ejecutará y pondrá en funcionamiento un sistema de iluminación en la zona urbana de la localidad para la escuela agrotécnica Nº 49, Crucero ARA General Belgrano, y en la intersección en el final del tramo.



Aportes



En la ocasión se hizo entrega de un aporte a la junta de gobierno de Don Cristóbal 1ª por 3.019.252 pesos para la puesta en valor de la capilla Nuestra Señora del Rosario.



También se entregó otro aporte a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen-Montoya-Febre por 574.466 pesos para la puesta en valor de la capilla Santa Teresita del Niño Jesús.



Ampliación de la escuela agrotécnica



Finalmente, el gobernador recorrió la escuela agrotécnica Nº 49, Crucero ARA General Belgrano, y entregó el decreto de llamado a licitación para la construcción de la residencia estudiantil, cuya apertura de ofertas será el próximo 19 de octubre.



"Se está llamando a licitación para la construcción de las residencias de la escuela agrotécnica", informó el primer mandatario entrerriano, tras recordar su visita a ese establecimiento educativo y el compromiso asumido en torno al pabellón de residencia estudiantiles que insumirá cerca de 35 millones de pesos. "Hoy la estamos licitando para poder llevar una obra tan importante en todo el sistema educativo de escuelas agrotécnicas", detalló.



Además, Bordet se refirió al aporte para la iglesia de Don Cristóbal 1º, "con el que nos habíamos comprometido tiempo atrás".



Por último, mencionó que llegó a esa localidad acompañado de funcionarios que "siempre están atentos a cualquier demanda o pedido. Somos un equipo de trabajo que vamos resolviendo muchos problemas que se necesitan con obras, y en otros casos también con mejorar la producción o con llegar con medidas de salud y de desarrollo social sostenible para muchas familias entrerrianas", concluyó.



Participaron de las actividades, el presidente de la Comuna de Don Cristóbal 2ª, Víctor Fernández; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el delegado de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, y la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman, entre otras autoridades.