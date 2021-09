ATE con “disconformidad y bronca” tras reunión con autoridades municipales

Política Municipales de Paraná definieron un paro de 48 horas para la semana próxima

Integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron este lunes con funcionarios de la Municipalidad de Paraná. Esperaban recibir una propuesta de recomposición salarial, pero eso no sucedió. En cambio, fueron informados acerca del pago de la recategorización del año 2019 –que ya se hizo efectiva el 10 de septiembre pasado– y también sobre la recategorización año 2020, que se abonará de una sola vez el 10 de octubre. Además, en noviembre se actualizarán las asignaciones familiares.“Fuimos a la reunión y salimos con mucha disconformidad porque no hubo una propuesta para una recomposición salarial, sino que plantearon cosas que ya conocíamos, que el Municipio ya está pagando”, cuestionó Alarcón. “Nosotros queríamos discutir si van a abrir una mesa de negociación por la recomposición salarial en octubre. E insistimos en que adelanten los tramos de la negociación, porque necesitamos urgente una recomposición salarial”, indicó.En ese sentido, aseguró que entre los municipales hay “mucha disconformidad y bronca porque no alcanza el salario. Los compañeros hoy están viendo la pérdida del salario contra la escalada inflacionaria que estamos sufriendo. Necesitamos una recomposición hoy, no en noviembre”.Por su parte, la vocal del consejo directivo provincial de ATE, Malena Turello, expresó: “Hoy recibimos una convocatoria que nosotros esperábamos que tuviera que ver con la cuestión salarial, que es lo que venimos demandando. Y sin embargo nos encontramos con que el Ejecutivo vuelve a plantear la agenda que es de público conocimiento en relación al pago de recategorizaciones y de las asignaciones familiares” en noviembre.Los funcionarios “indicaron que recién después de eso estarían en condiciones de evaluar una reapertura salarial”, agregó Turello en declaraciones a APFDigital. Luego cuestionó: “La reunión de este lunes para nosotros no aporta ninguna novedad, mucho menos respecto a lo que hoy es urgente para los trabajadores, que es la reapertura de la paritaria para discutir salarios”.En ese sentido, adelantó: “Mañana convocamos nuevamente al cuerpo de delegados, seguramente para ratificar el plan de lucha que habíamos anunciado, que es una retención de servicio de 9:00 a 13:00, con movilización hacia la Casa de la Costa, el lunes 4 de octubre; y un paro de 48 horas los días martes 5 y miércoles 6, sin concurrencia a los lugares de trabajo”.Por otro lado, Turello salió al cruce de declaraciones que efectuó el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Eduardo Macri. “Habló de negociaciones periódicas que mantiene con nuestro sindicato. Pero en realidad, nosotros no tenemos reuniones periódicas con el Ejecutivo. Sí nos encontramos en los órganos en los que está planteado que se reúnan representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de los trabajadores, por ejemplo los tribunales administrativos y la comisión de moobing”, aclaró la gremialista.El encuentro se desarrolló este lunes en el Palacio municipal, con la presencia de Johana Bergogne, Malena Turello y Roberto Alarcón, integrantes de la comisión directiva de ATE, y Liliana Caraballo, secretaria general de la Junta Interna de la Municipalidad de Paraná. Por parte del Municipio estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Santiago Halle; el secretario de Hacienda, Eduardo Macri, y el subsecretario de Gestión Pública, Lucas Garcilazo. (APF)