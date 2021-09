Zabaleta reafirmó la necesidad de transformar planes sociales en empleos

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, reafirmó y la voluntad del Gobierno nacional de propiciar la "transformación de planes sociales en trabajo".



En ese sentido, el funcionario subrayó que "tenemos que complementar todo lo que se hizo en pandemia con rumbos que tienen que ver con el trabajo y la producción".



"Lo que están esperando los argentinos es volver a recuperar el empleo", afirmó el intendente de Hurlingham, actualmente de licencia, en declaraciones a radio Mitre.



El funcionario dijo que no se trata "simplemente ganar una elección sino poner a los argentinos en otro lugar desde el punto de vista de la recuperación del ingreso y del trabajo".



Al respecto, Zabaleta señaló que el desafío que tiene la administración nacional es "transformar los planes sociales en trabajo", pero señaló que de todas maneras en los lugares que requieran la "asistencia del Estado, el Gobierno va a estar".



El titular de la cartera de Desarrollo Social afirmó que el Gobierno "no trabaja "pensando en el 14 noviembre" (por las elecciones legislativas) sino en "las medidas que se están tomando ahora como (los cambios en) el impuesto a las Ganancias, los créditos monotributistas, que son medidas necesarias para mejorar los ingresos".



Al ser consultado por los resultados de las elecciones primarias, Zabaleta dijo que hay que "hacerse cargo, no enojarse con nadie y avanzar en distintos tipos de medidas económicas y de ingreso para que los argentinos y argentinas estén mejor de lo que están".



"Los argentinos saben lo que pasó en 2015 a 2019, lo sufrieron , la responsabilidad ahora del Gobierno es ir hacia adelante .Yo no quiero volver atrás. De donde venimos, la Argentina estaba explotada", declaró.



En otro tramo de la entrevista, el ministro defendió la política aplicada por el Gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus y al respecto destacó que hay "casi ya setenta millones de vacunas en la Argentina, casi setenta millones de vacunados".



En ese marco, el funcionario cuestionó a la oposición ya que "cuando había 30 mil contagios por día decían que éramos una infectadura y ahora que estamos viendo una salida vinculada a una nueva normalidad, a muchas vacunas y a un nuevo tiempo gracias a Dios, es la discusión por seguir utilizando el barbijo".