"Ya tenemos tomada una decisión" con relación a la situación en Rosario

Sociedad Lorenzetti cuestionó la elección de Rosatti como presidente de la Corte

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, adelantó este sábado que esta semana "va a ser importante en anuncios" porque, adelantó que, "ya se tomó una decisión" sobre acciones a implementar para encarar la situación en la ciudad santafesina de Rosario."Todo lo que es Rosario fue fruto de un análisis con Marcelo Sain (director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe), con quien nos conocemos mucho", dijo el funcionario en declaraciones a radio AM 750.En ese sentido, sostuvo que "esta semana va a ser importante en anuncios", porque "ya tenemos tomada una decisión al respecto", pero no las adelantó."La PSA desbarató este viernes a una organización que blanqueaba activos del narcotráfico. Hubo 36 allanamientos, se detuvieron a 5 personas y secuestraron millonarias sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama y de comunicación", señaló el funcionario en un mensaje que acompañó con un video de los procedimientos y que fue retuiteado por el presidente Alberto Fernández.Por otra parte, sostuvo que con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, "hemos charlado mucho, somos amigos desde hace muchos años".En relación al encuentro que mantuvo esta semana con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, dijo: "No soy amigo pero tengo relación hace muchos años también"."Conversamos de muchos tópicos, dejamos en claro que el Gobierno Federal ya no tiene incidencia sobre la calle en la Ciudad de Buenos Aires, eso es de la Policía de la Ciudad", expresó el ministro.En ese sentido, sostuvo que "entonces, lo que nos pusimos de acuerdo es colaborar pero la responsabilidad es de la Policía de la Ciudad"."En 1853 era de nueve, después en 1860, cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires y se confirmó la Nación Argentina, se transformó en una Corte de cinco y creo que habiendo tantos países con tanta cantidad de miembros de la Corte podría ayudar a solucionar temas", expresó.Fernández señaló que "el impacto de uno solo de los ministros hace que esté en juego el 20 por ciento de la totalidad de la composición, y eso es algo que no debería ser tan contundente"."Hay que seguir trabajando en el mismo sentido que hicimos siempre, respetando a todos aquellos que todavía no encuentran solución a su tema por esos cuatro años de catástrofe que le toco vivir a la Argentina y por la pandemia", subrayó.