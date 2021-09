Se realizó la apertura de ofertas para la obra Acueducto Región Metropolitana

Descripción del proyecto

El gobernador Gustavo Bordet encabezó el acto de apertura de ofertas para la obra Acueducto Región Metropolitana que dotará de agua potable dulce a Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde, con una inversión supera los 2.500 millones de pesos.“Se trata de una obra muy importante para la provincia de Entre Ríos y va a marcar un antes y un después en las zonas de Paraná, Sauce Montrull, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito y proveerá de agua potable dulce a través un acueducto y la ampliación de la planta de Echeverría”, dijo el gobernador Gustavo Bordet, aEn este sentido, destacó que la obra que supera los 30 millones de dólares y “cuando se la plantee al presidente Alberto Fernández como una obra prioritaria para Entre Ríos, me garantizó que se iba a realizar. Y luego, con la designación de Enrique Cresto en el Enohsa, ponerla en marcha fue mucho más sencillo. Tuvimos una rápida respuesta y en menos de un año y medio hoy estamos con el trámite para iniciarse".Indicó que este acueducto solucionará para los próximos 50 años el problema del agua potable en todas estas ciudades, garantizando además un crecimiento ordenado del área metropolitana, tras lo cual apuntó: "Este momento realmente marca un hito en la gestión. Esta obra era el principal desafío que me habían planteado los intendentes del área metropolitana de Paraná y los vecinos de las respectivas localidades, y brinda la previsibilidad de tener agua potable dulce de calidad, extraída del río y sin los minerales pesados que contiene el agua de los pozos ".Agregó que este déficit estaba también en toda la provincia, con una permanente demanda de varias comunas, y expresó: “Las obras de saneamiento son caras y muchas veces no se ven y se van postergando. Algunas pudimos hacer con fondos propios, sin absolutamente un peso de ayuda del gobierno nacional anterior. Pero cuando asumió Alberto Fernández la presidencia, y Enrique Cresto en el Enohsa, rápidamente se pusieron en marcha todas las obras con demandas contenidas que había en la provincia. Para eso hay que hacer grandes inversiones, y eso es lo que estamos haciendo, con un Presidente que ha tomado la decisión firme de invertir en este tipo de obra que no se ven pero tienen un impacto directo en la calidad de vida y la salud de todos los vecinos".Por su parte, el titular del Enohsa, Enrique Cresto, definió la jornada "como un día histórico e importante" y detalló que "es una obra de la que venimos hablando con el gobernador Bordet”. Recordó luego la situación en la que estaba Enohsa cuando arrancó su gestión y subrayó la decisión de "empezar a desarrollar una política de agua y saneamiento en toda la Argentina".Habló de la histórica inversión que se hace desde este organismo nacional y del proyecto del acueducto “en el que se trabajó muchísimo y que es del gobernador porque lo peleó para incorporarlo en el presupuesto".Sostuvo que esta obra es una de las cinco más grandes entre las aproximadamente 1000 que se ponen marcha este año en Argentina, y destacó lo que también se realizan en Entre Ríos con plantas de tratamiento de efluentes cloacales.Por último informó que concatenada con la obra del acueducto se avanza en la no objeción para que licite el municipio de Paraná el centro de distribución sur que “garantizará a la ciudad tener agua potable para los próximos años".El intendente de Paraná, Adán Bahl expresó: "Hoy tenemos el desafío de pensarnos en una escala metropolitana de ciudad para poder desarrollarnos. Estas son las obras de infraestructura que nos encaminan en ese sentido. Y que se suman a otras obras como Avenida Zanni y la Circunvalación".Además indicó que esta inversión va a mejorar significativamente la provisión de un servicio básico como el agua potable, mejorando la calidad de vida de los vecinos, y apuntó: “Son obras que tienen un gran impacto en la calidad de vida de los vecinos y que a los intendentes nos permite proyectar sobre bases sólidas el desarrollo a futuro de nuestras ciudades. Hay una decisión política del gobierno nacional de distribuir los recursos de manera federal, llevando soluciones a cada provincia y garantizando derechos en todo el país".Por su parte, el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, agradeció el trabajo durante este tiempo tan difícil por la pandemia para poder concretar esta obra."Estuve con el gobernador en San Benito cuando hizo el compromiso de poder brindarle agua dulce a la región metropolitana y hoy es un hecho. Estamos abriendo los sobres de una obra tan anhelada para una región que después de 20 años llega a tener la envergadura que necesita para poder brindar esa solución", dijo Weiss.A su turno, el intendente de San Benito, Exequiel Donda, dijo que "es una obra anhelada históricamente por nuestras ciudades" y acotó que "la calidad del agua potable dulce es algo que realmente impacta en la calidad de vida de las personas".Luego agradeció al gobernador Gustavo Bordet por la concreción de la obra, tal como se había comprometido, y por la cual "se viene trabajando desde mucho tiempo".Por su parte, el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo dijo que "es un día especial para los habitantes de la localidad y para todos los habitantes que componemos el área metropolitana"."Este es un sueño que se ha cumplido”, dijo Toledo y valoró "el acompañamiento que hemos tenido siempre del gobernador Bordet y de su equipo de trabajo. A pesar de no ser del mismo palo político siempre hemos tenido oportunidades y siempre hemos sido escuchados y eso en estos tiempos hay que valorar".La obra consiste en el abastecimiento de agua potable a localidades que conforman el Área Gran Paraná y comprende un acueducto de abastecimiento, la ampliación de la actual Planta Echeverría y la llegada a cada localidad para que cada una derive agua potable a los respectivos reservorios de almacenamiento y su posterior distribución.El objetivo primordial es asegurar la disponibilidad de agua segura a las actuales poblaciones, previendo las expansiones futuras con un horizonte a 30 años.El presupuesto oficial de la obra asciende a 2.597.240.420,85 pesos (a febrero de este año) y el plazo de ejecución es de 910 días corridos. La obra es financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y concretada a través del Ministerio de Planeamiento de la provincia.El objeto es la provisión de agua potable a las localidades de Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde, además de prever la conexión a Sauce Montrull, a fin de mejorar el nivel de servicio.Entre otros trabajos se prevé la ampliación de la capacidad de bombeo de la actual toma de agua cruda de Planta Echeverría, de Paraná, mediante la incorporación de una séptima bomba de similares características a las existentes, y un reconexionado de salida del parque de bombeo a fin de optimizar la futura capacidad instalada en 30 por ciento más.La cantidad de habitantes beneficiados estimados es de 282.460 y lo proyectado a futuro en el diseño es de más de 656.000 habitantes, de manera directa.Con la ampliación de la Planta Echeverría se pasará de una producción de 8.736 a 11.988 metros cúbicos por hora y la nueva Estación Elevadora de Bombeo permitirá una capacidad final al año 2050 de 1.600 metros cúbicos por hora.En cuanto a las cañerías, comprende la impulsión mediante la Obra de Toma (963m DN 700), a Colonia Avellaneda (6600 m DN 500) y a Oro Verde (3144 m DN 400).Capacidad de reserva en cada localidad es la siguiente: en Colonia Avellaneda, 958 metros cúbicos, en San Benito, 2798 metros cúbicos; en Oro Verde, 2200 metros cúbicos; y en Sauce Montrull, 440 metros cúbicos.