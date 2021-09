Suba del piso en impuesto a las Ganancias: "Se aplicará desde el próximo mes"

A la medida la comunicó el gobernador Gustavo Bordet al conocerse la elevación del mínimo imponible que decretó el gobierno nacional. También sostuvo que la medida “contribuye a recuperar el salario y beneficia a las familias”, destacó.A través del decreto Nº 620, publicado este jueves en el Boletín Oficial, dejarán de pagar el impuesto a las ganancias todas las personas que perciban menos de 175.000 pesos. Aquellos que cobren entre 175.000 y 203.000 lo harán en menor proporción.La medida exime del pago del Sueldo Anual Complementario a las y los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $175 mil, y garantiza que los aumentos en paritarias no sean incluidos en el pago del impuesto.Al ser consultado sobre la medida, el Secretario de Hacienda de la provincia, Gustavo Labriola indicó a Elonce TV que la medida se efectivizará “a partir de las remuneraciones del mes próximo”. No obstante, dijo que se está “esperando la resolución de la AFIP que establece alguna complementación de lo que se ha dispuesto en el decreto”.“Es un alivio significativo para aquellos trabajadores que por efecto de los incrementos paritarios tenían un aumento salarial, que de mantenerse el esquema anterior iban a tener impuesto a las ganancias”, entendió.Al hacer un análisis de la medida Labriola estimó que lo que no paguen de impuesto a las ganancias, los trabajadores lo volcarán “seguramente en el consumo”.La medida involucra al aguinaldo: “Hay que considerar que es una mejora sustancial”, afirmó.