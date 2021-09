Rosatti es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti es el nuevo presidente del alto tribunal, luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, que queda como vicepresidente.



Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro y por tal motivo, Elena Highton solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por alcanzarse la mayoría de tres votos para elegir el nuevo titular del máximo tribunal.



La reunión virtual se inició a las 12, como estaba previsto, pero los ministros dejaron constancia en el acuerdo de selección del nuevo presidente que “a las 10.34 horas del día de hoy el ministro Ricardo Lorenzetti comunicó que se encuentra imposibilitado de asistir al presente acuerdo extraordinario convocado para el día de la fecha en virtud de estar participando de las reuniones del UNIDROIT y en las cuales actúa en calidad de miembro del Governing Council”.



A renglón seguido, la acordada 18/2021, señaló que “a las 11.15 horas del día de hoy la ministra Elena Highton de Nolasco solicitó la postergación del acuerdo extraordinario por no estar presente el ministro Ricardo Lorenzetti”.



A este pedido, el mismo Rosenkrantz definió que “en virtud de que la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado, será celebrado”.



De este modo, con la presencia de tres de los cinco miembros del tribunal, Maqueda propuso el binomio Rosatti-Rosenkrantz para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, fórmula que fue aceptada por los involucrados.