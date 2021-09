Fernández llamó a redoblar el esfuerzo para recuperar trabajo, educación y salud

El presidente Alberto Fernández aseguró este mediodía en el municipio bonaerense de José C. Paz que "el mensaje que recibimos lo hemos oído" y convocó a "redoblar esfuerzos para recuperar los trabajos que den dignidad a las familias".Fue al encabezar este mediodía la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), ubicada en ese partido del conurbano bonaerense, en un edificio de 20.370 metros cuadrados cubiertos que está pensado para unos 21.600 estudiantes."Estamos poniendo en marcha una Facultad" porque sabemos que "tenemos que construir universidades cercanas para todos los argentinos y argentinas donde encuentren la posibilidad de estudiar y desarrollarse", reflexionó Fernández junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al intendente local, Mario Ishii.Estuvo acompañado también por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; el titular de la bancada de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, y el rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky.El mandatario afirmó que "hay un país en el que todos tenemos que tener un lugar de desarrollo y que el principio para desarrollarnos tiene que ver con empresarios comprometidos que no especulan e invierten en producción, que esa inversión se vuelva en fábricas, y esas fábricas convoquen al trabajo y que los argentinos recuperen el trabajo, porque el trabajo es dignidad, y que el Estado no puede estar ausente en nada de eso".El mandatario recordó que en 2019 cuando los miembros del gobierno anterior perdieron las elecciones "cerraron" los ministerios de Salud, de Trabajo y de Ciencia y Tecnología. "Nosotros vamos a redoblar esfuerzos" y a "seguir trabajando incansablemente para poner en valor nuestra salud y educación pública", dijo el Jefe de Estado, y destacó el anuncio del aumento del Salario Mínimo Vital y móvil anunciado ayer con apoyo unánime de todos los sectores.Por su parte el gobernador Axel Kicillof destacó que es necesario "un Estado al servicio de lo que más lo necesitan" señaló que "la universidad tiene que ir a los sectores vulnerables, tiene que estar cerca, tiene que ser accesible, tiene que ser gratis y tiene que ser para todos y todas".El intendente Ishii relató que "todos los edificios educativos los hemos hecho con la constructora municipal, nuestros empleados municipales han podido construir todos esos edificios", señaló refiriéndose a las instalaciones de la UNPAZ y aseveró que el establecimiento es "para 40 mil alumnos y a partir de ahora no hay excusa: caminando pueden venir a la facultad. Vamos a salir a través de la Educación".Asistieron además la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el Jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde; ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Leonardo Nardini; los candidatos a diputada Victoria Tolosa Paz y a diputado Daniel Gollan, y los intendentes bonaerenses Fernando Moreira (San Martín), Lucas Ghi (Morón), Federico Achaval (Pilar); Gustavo Menéndez (Merlo); Mariel Fernández (Moreno); Andrés Watson (Florencio Varela); Fernando Espinoza (La Matanza); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Leo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez); Damián Selci (Hurlingham), Julio Zamora (Tigre), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Facundo Diz (Navarro).También formaron parte de la actividad los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Trabajo, Claudio Moroni, y de Transporte, Alexis Guerrera; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y las titulares de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y de Aysa, Malena Galmarini.Previamente el mandatario recorrió junto al intendente Ishii el nuevo edificio que busca cubrir la necesidad de esa zona de contar con una institución que brinde la carrera de medicina.Allí, Fernández saludó a los trabajadores y trabajadoras, cortó la cinta de inauguración y descubrió una placa conmemorativa del evento.El lugar, de 20.370 metros cuadrados cubiertos, está pensado para unos 21.600 estudiantes y en su planta baja alberga 94 aulas de gran tamaño, sector de morgue o aula de técnica con conexión propia al exterior y baños.