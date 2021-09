ATE provincial repudia y pide renuncia de gremialista acusado de violación

El secretario general de ATE en Entre Ríos, Oscar Muntes, se refirió a la situación del titular de la seccional Nogoyá, Manuel Adur, acusado de un caso gravísimo de violación ocurrido en la misma sede sindical.En declaraciones aaseveró que “no solamente tenemos posición, sino que intervenimos” ante la situación. Remarcó que “todo el arco provincial” del gremio “ha repudiado y pedido la renuncia”, al tiempo que requirió que “la comisión directiva de Nogoyá esté a la altura de las circunstancias”.“Nos preocupa muchísimo que siendo secretaria adjunta una mujer en Nogoyá no se ha expresado, que no haya dicho absolutamente nada. Las seccionales son autónomas, pero como Consejo Directivo provincial estamos exigiendo que rápidamente se reúnan y den un paso al costado, porque necesitamos normalizar la seccional. Esta locura, esta aberración que ha pasado, no la merecemos”, subrayó Muntes.“Nos golpeó mucho pero no lo ocultamos. Este hombre en 2018 fue denunciado por agresiones y nuevamente fue elegido. Hay que interpelar con mucha seriedad qué nos está pasando por acción u omisión. Si la Comisión Directiva de Nogoyá no se expresa, es parte del problema”, concluyó.Adur está detenido desde el sábado, cuando fue denunciado por una mujer por haberla violado. El mismo fue buscado por la Policía de Nogoyá en la sede de ATE, en calle 25 de Mayo, entre España y Tucumán, donde se aloja, pero no fue encontrado. Finalmente, fue divisado movilizándose en un vehículo, y al ser interceptado por la fuerza de seguridad se constató que tenía “signos clínicos de intoxicación alcohólica”.Las actuaciones las lleva adelante la fiscal Maite Burruchaga, de la Unidad Fiscal de Nogoyá.