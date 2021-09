Más de 110 agentes municipales suscribieron al Retiro Voluntario en Paraná

El Retiro Optativo es un régimen de retiro anticipado y voluntario que tiene por objeto posibilitar a aquellos agentes municipales que consideren conveniente desvincularse del Municipio -y recibiendo una gratificación extraordinaria- proseguir su vida laboral en la actividad privada.“Más de 110 son los agentes que suscribieron al formulario de retiro optativo y tenemos consultas constantes, lo que hace que sigamos extendiendo el beneficio”, comunicó ael subsecretario municipal de Gestión Pública, Lucas Garcilazo.El Régimen de Retiro Optativo es una posibilidad que se les ofrece a los empleados municipales que consideren oportuno o conveniente dejar de trabajar en el Municipio y que, como contrapartida tiene una compensación en dinero que varía en función de la antigüedad.Además de la compensación en dinero, correspondiente como mínimo a 12 meses del salario mínimo; se mantendrán algunos beneficios durante el término de un año, como es el caso del acceso a la obra social para el agente y su grupo familiar.Como la palabra lo indica, la adhesión a este régimen es totalmente optativa. Es el trabajador el que decide si le conviene o no desvincularse del Estado Municipal.Se recuerda que los montos establecidos como compensaciones a quienes de adhieran son pisos, no techos, en las gratificaciones extraordinarias. Las mismas se calculan de la siguiente manera:Los agentes que tuviesen menos de 5 años de antigüedad reconocida por la Administración, recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a seis (6) meses de la última remuneración habitual o 12 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo (piso) de $250.080 pesos.De 5 a 7 años de antigüedad inclusive, una suma equivalente a 7 meses de la última remuneración habitual, o 13 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 270.920 pesos.De 8 a 9 años de antigüedad inclusive, una suma equivalente a 9 meses de la última remuneración habitual, o 14 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 291.760 pesos.De 10 a 14 años de antigüedad, una suma equivalente a 10 meses de la última remuneración habitual o 15 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 312.600 pesos.De 15 a 19 años de antigüedad una suma equivalente a 11 meses de la última remuneración habitual o 15 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 312.600 pesos.De 20 años en adelante de antigüedad, una suma equivalente a 12 meses de la última remuneración habitual o 15 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 312.600 pesos.La oficina del régimen continúa funcionando de lunes a viernes de 8 a 12 hs en el Palacio Municipal y no es necesario solicitar turno para acercarse a recibir asesoramiento. Los interesados deberán acercarse con DNI y N° de legajo.WhatsApp: 343 446 5991E-mail: retiro@parana.gob.ar