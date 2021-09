Bordet se refirió a la apertura de los pasos fronterizos en Entre Ríos

Política Reiteran pedido para habilitar frontera terrestre entre Argentina y Uruguay

El gobernador Gustavo Bordet se refirió antea las gestiones que se realizan por la apertura de fronteras en el territorio entrerriano.“Manifesté a la Jefatura de Gabinete la necesidad de que Entre Ríos pueda tener los tres pasos fronterizos habilitados Concordia- Salto, Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos. Hay estipulaciones internacionales que no lo permiten pero entendemos que podemos trabajar en corredores seguros y burbujas entre las dos ciudades porque somos muy optimistas con respecto a que muy pronto se puedan habilitar los pasos fronterizos”, explicó.Es que una vez más los integrantes del Grupo Puente volvieron a hacerse oír este domingo, a escasos metros de la represa de Salto Grande en Concordia -entrada al lago-, como también del lado uruguayo, en Salto. El reclamo sigue siendo la apertura de fronteras terrestres justificada para un grupo aproximado de 250 personas, que tienen sus actividades económicas y familiares de uno y otro lado de la conexión vial.Si bien este mes se habilitó el ingreso al vecino país, actualmente quienes ingresan -propietarios en Uruguay- no lo pueden hacer a través del paso fronterizo en Concordia, sino que los obligan a volver mediante Buquebus por Montevideo-Buenos Aires.“Es un relamo de los intendentes y las comunidades porque hay familias entrecruzadas entre Argentina y Uruguay, y desde hace meses que no pueden verse. Hicimos los pedidos hace tiempo y el protocolo está listo para ser implementado para cuando nos habiliten”, señaló Bordet.