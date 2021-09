Cambios en el gabinete nacional: el Presidente define nombres en la Casa Rosada

Política El Presidente y Cristina Fernández expusieron públicamente sus posiciones

El presidente Alberto Fernández se tomará unas horas más para analizar los cambios en su Gabinete y los anunciaría el lunes. No obstante, ya realizó algunos movimientos tendientes a descomprimir la tensión en el Frente de Todos luego de la derrota electoral en las PASO y cinco días de incertidumbre.Fernández está dispuesto a ceder a Santiago Cafiero, jefe de Gabinete y dirigente de su máxima confianza. Es uno de los reclamos que le había hecho Cristina Kirchner incluso antes de las elecciones del domingo pasado. En su lugar, iría alguno de los gobernadores peronistas que cantaron victoria en las Primarias.Ayer hubo dos fotos que generaron suspicacias. Fernández recibió en Olivos al sanjuanino Sergio Uñac y al tucumano Juan Manzur. Los dos se mostraron reticentes a sumarse ahora al Gabinete. Dijeron que quieren quedarse en sus provincias para fortalecer la campaña rumbo a los comicios generales de noviembre y no perder capital político. Para ingresar al gabinete luego de las elecciones, pidieron garantías: quieren que el ofrecimiento que les hizo ayer Fernández sea refrendado personalmente por los otros dos referentes de la coalición, Cristina Kirchner y Sergio Massa.Ayer, la vicepresidenta reconoció en una carta que quiere al gobernador de Tucumán como jefe de Gabinete pese a que mantienen una relación muy tirante. Y en las últimas horas, colaboradores del mandatario cuyano insistieron en aclarar que -pese a las versiones circulantes- a Uñac no le presentaron desde el Gobierno ninguna propuesta y oferta.Al ingresar a la sede de Gobierno, el jefe de Estado se mostró acompañado por Gustavo Béliz y Julio Vitobello. No se vio al vocero presidencial Juan Pablo Biondi, que suele escoltarlo. Algunos creen que fue otra señal para descomprimir la tensión con el kirchnerismo. El Secretario de Comunicación es uno de los funcionarios apuntados por CFK y ayer lo expresó explícitamente su escrito.El jefe de Estado quiere conservar en su equipo a Vilma Ibarra, Martín Guzmán, Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis, Carla Vizzotti y Matías Lammens . El resto de los ministros y de los secretarios tienen un futuro incierto, sujeto a las negociaciones que ya iniciaron.Al margen de las negociaciones para designar a los nuevos ministros, el jefe de Estado ya decidió que aceptará las renuncias de Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Juan Cabandié (Medio Ambiente), y que mantendrá en sus cargos a Luana Vonovich (PAMI) y Fernanda Raverta (ANSES).Los ministros Martín Soria (Justicia), Tristán Bauer (Cultura), Roberto Salvarezza (Ciencia), así como Paula Español (secretaria de Comercio Interior), Victoria Donda (INADI), Martín Sabattella (Acumar) y Pablo Ceriani (Aerolíneas Argentinas), permanecerán en sus cargos si la vicepresidente pide por ellos, consigna el sitio Infobae.