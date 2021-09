Eliminan los aforos para los encuentros sociales y en los comercios porteños

El Gobierno porteño anunció nuevas medidas ante "la mejora sanitaria" frente a la pandemia del coronavirus que incluyen la eliminación de las restricciones de los aforos en reuniones sociales, los shoppings y locales de gastronomía; así como la habilitación a toda la ciudadanía del uso del transporte público.



Las flexibilizaciones fueron difundidas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa en el barrio de Belgrano, donde señaló que "son alentadores" los datos epidemiológicos que registra la Ciudad en las últimas semanas.



En ese sentido, precisó que el promedio de casos diarios de coronavirus es de 220, la tasa de contagiosidad está hace varias semanas por debajo de 1 y la ocupación de camas de terapia intensiva, después de tocar picos de más del 80%, se ubica en 9,8% en el sistema público.



"En relación a la variante Delta, en estos momentos en la Ciudad hay 25 casos detectados, sin nexos con viajeros a los que se les está haciendo el seguimiento correspondiente", informó.



Acompañado por parte de su gabinete de ministros, Rodríguez Larreta adelantó las medidas que comenzarán a regir desde mañana y que apuntan a que una serie de actividades dejen de tener restricciones en cuanto a la cantidad de personas involucradas y a que puedan realizarse al máximo de su capacidad.



Entre las actividades que ya no tendrán tope, están los encuentros sociales, tanto en el interior de los domicilios como en los espacios al aire libre, donde existieron limitaciones en la cifra de personas que podían reunirse.



También, dejarán de tener restricciones en la atención de clientes los comercios, los shoppings y los locales gastronómicos; en tanto, que quedará habilitadas plenamente las actividades profesionales, incluyendo la administración pública.



En relación a los eventos masivos al aire libre, pasará de un máximo de 2.500 a 4.000 la cantidad de personas que pueden concurrir.



"Para los espacios cerrados, la capacidad máxima aumenta a 4.000 personas siempre y cuando no se supere la ocupación del 70% del lugar", precisaron desde la administración porteña.



El transporte público dejará de ser prioritario para los trabajadores esenciales y podrá ser utilizado por la totalidad de los ciudadanos.



Por último, los bares y boliches quedan autorizados a trabajar hasta las 3 de la mañana y ya no va a ser necesario testearse al volver de un viaje dentro del país.