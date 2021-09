El Presidente y Cristina Fernández expusieron públicamente sus posiciones

La carta de Cristina Fernández de Kirchner

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández expusieron públicamente sus posiciones en el debate abierto en el Frente de Todos (FdT) tras el resultado de las PASO del último domingo y la decisión de ministros y funcionarios de poner su renuncia a disposición del jefe de Estado.El mandatario formuló su postura el jueves a mediodía, después de que el miércoles el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, iniciara una secuencia de ofrecimientos de salida del gabinete por parte de distintos funcionarios, en una determinación fundamentada en la necesidad de "interpretar el veredicto" del electorado.La vicepresidenta, en tanto, fijó su posición a través de una carta dada a conocer seis horas después, en la que analizó la situación del Gobierno y los resultados de las PASO.El Presidente aseguró que la "coalición de Gobierno", que es el FdT, debe "escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad", advirtió que "la altisonancia y la prepotencia no anidan" en su ánimo y expresó su compromiso con la gestión, que "seguirá desarrollándose" del modo que "estime conveniente"."La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", subrayó.Por su parte, la vicepresidenta reveló en su carta que se había reunido con Fernández en la Residencia de Olivos 48 horas después de las PASO para proponerle "relanzar" su Gobierno, razón por la cual le había propuesto el nombre del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como jefe de Gabinete.También aclaró que "nunca" pidió la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien debe llevar adelante la negociación con el FMI, y criticó al mismo tiempo las "operaciones" de prensa "permanentes" que "sólo terminan desgastando al Gobierno".Justamente, tanto Manzur como su par de San Juan, Sergio Uñac, se reunieron con el Presidente en la Quinta de Olivos: el primero lo hizo por la mañana, mientras el mandatario tucumano mantuvo su encuentro con Fernández durante la tarde.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también se trasladó a Olivos para delinear las próximas medidas que el Presidente tiene previsto anunciar de manera escalonada, y entre las que se contarían la implementación de un nuevo mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y más ayuda para las provincias afectadas por las bajantes del río Paraná.Desde Casa de Gobierno, en tanto, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, aclaró que las renuncias puestas a disposición por De Pedro y otros funcionarios "no fueron aceptadas" por el Presidente.La discusión en el FdT se produce a tres días de la realización de las PASO, en las que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) logró avanzar posiciones y relegó al oficialismo en la mayoría de los distritos, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40 por ciento del padrón electoral.Las organizaciones Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie habían convocado para hoy a las 15 a una movilización en Plaza de Mayo en respaldo del Presidente, pero el propio mandatario pidió desactivar la iniciativa para concentrar la "épica militante" en la campaña para las elecciones legislativas del 14 de noviembre."Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte", había expresado el mandatario en su publicación.Por su parte, Fernández de Kirchner manifestó su confianza en que con la "misma fuerza y convicción" con que el Presidente enfrentó la pandemia de coronavirus, también se sentará con Guzmán para evaluar el proyecto de Presupuesto 2022."Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro Gobierno. Duerman tranquilos los argentinos… eso nunca va a suceder conmigo", sostuvo la vicepreisdenta, en referencia al radical Julio Cobos, tras lo cual le pidió al Presidente que "honre la voluntad del pueblo argentino".A la decisión de De Pedro se habían sumado luego los ministros Martín Soria (Justicia) Carlos Salvarezza (Ciencia), Tristán Bauer (Cultura) y Juan Cabandie (Ambiente), además de las titulares del PAMI y Anses, Luana Volnovich y Fernanda Raverta, respectivamente; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el presidente del ACUMAR, Martín Sabbatella, y la directora del INADI, Victoria Donda.