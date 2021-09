Cumbre en Casa Rosada: Alberto Fernández se reúne con parte del gabinete

Renuncias

Respaldo del Movimiento Evita y la CGT

Tras la renuncia a disposición de Alberto Fernández de varios miembros del gabinete, entre ellos, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el Presidente llegó a Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al menos once funcionarios "albertistas" que no presentaron su renuncia.Ellos son Martín Guzmán, Matías Kulfas, Juan Zabaleta, Vilma Ibarra, Matías Lammens, Carla Vizzotti, Claudio Moroni, Cecilia Todesca, Felipe Solá y Elizabeth Gómez Alcorta y Sabina Frederic. Justamente la última ministra fue la primera en salir a respaldar al Presidente. "Todo mi apoyo a Alberto Fernández, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad", escribió enEn paralelo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, también hizo circular un breve parte de prensa replicando las palabras de su compañera de Gabinete. "Mi total e incondicional apoyo al Presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019", fue el mensaje que difundió Moroni.La llegada de Alberto Fernández ocurrió alrededor de las 16.30, con la compañía de dos de sus colaboradores cercanos: Juan Pablo Biondi y Julio Vitobello, secretario de Comunicación y Secretario general de Presidencia de la Nación, respectivamente.Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta y el recientemente nombrado ministro de Defensa, Jorge Taiana, no pasaron por Balcarce 50, aunque tampoco enviaron sus renuncias.Trotta está en Tucumán mientras que Taiana se encuentra en Bariloche, ambos cumpliendo con tareas programadas en su cartera. Luis Basterra, ministro de Agricultura, también se encuentra de recorrida por las provincias, en este caso, en Formosa.La cumbre de Casa Rosada adquiere trascendencia luego de que funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos varios ministros, pusieron a disposición del presidente Alberto Fernández las renuncias a sus cargos, luego de los resultados del Frente de Todos (FdT) el último domingo 12 de septiembre en las elecciones primarias legislativas.Además de De Pedro, quedaron a disposición del Presidente el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; el de Justicia, Martín Soria; el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la directora del PAMI, Luana Volnovich; la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta; y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.El movimiento Evita --que tiene a referentes como Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro como funcionarios de Gobierno-- convocó a una movilización para este jueves a las 15 a Plaza de Mayo en respaldo al presidente Alberto Fernández y llamó a la unidad de la coalición de gobierno. "Esperamos que toda la dirigencia del Frente de Todos esté a la altura de las circunstancias y que trabajemos en unidad", sostiene el comunicado de la Mesa Ejecutiva del movimiento."Expresamos nuestro apoyo contundente al presidente de la Nación", sentenciaron los dirigentes sociales y apuntaron: "Creemos que el mensaje autocrítico, conciliador y racional expresado por el presidente el domingo pasado es la dirección correcta".El comunicado acordado en las últimas horas también dejaron entrever críticas a las renuncias presentadas por los ministros cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner al indicar que "la discordia poco ayuda a la reconstrucción de un país que está atravesando una de las peores crisis de nuestra historia". "Las pujas internas de la dirigencia política no deban entorpecer la urgente necesidad de trabajo mancomunado, generoso y sacrificado", advirtieron.En paralelo, los cotitulares de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña --cercanos al Frente Renovador del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa-- también expresaron un mensaje de unidad: "Costó mucho construir el Frente de Todos y esto no puede estar pasando", apuntó Daer al finalizar una reunión de la dirección de la central obrera. "Desde la CGT queremos hacer un llamado a la institucionalidad de nuestro país, a la institucionalidad democrática de las autoridades electas", agregó Daer.Fuente: Página/12.