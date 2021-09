Paritaria sectorial de salud: los temas dialogados y lo que dijeron los gremios

Opinión de los gremios

Temas pendientes

Se llevó a cabo la séptima reunión paritaria sectorial de Salud. En la Secretaría de Trabajo provincial, se reunieron los representantes de los gremios y funcionarios del Gobierno.El coordinador general de la cartera sanitaria provincial, Germán Coronel, dialogó con Elonce TV y se refirió a los temas tratados en el encuentro llevado a cabo este miércoles.“Siempre se puede hablar de un balance positivo porque dialogamos con los representantes de los trabajadores, los temas inherentes a los trabajadores de salud en un momento muy especial. Y más allá, de las diferencias que puede haber, se trata de arrimar soluciones a las problemáticas del ministerio”, afirmó el funcionario provincial.“Se analizó los resultados de las comisiones sobre los francos de enfermería; se dialogó sobre la necesidad que tienen algunos sectores sobre la ropa de trabajo y cuestiones que tienen que ver con la cuestión preocupacional en diferentes ámbitos”, dijo Coronel a Elonce TV.Coronel mencionó que habrá otra reunión y agregó que “siempre que los trabajadores tengan una necesidad, nosotros estamos dispuestos a escucharlos y tratar de solucionar las problemáticas, porque esa es la directiva que nos ha dado el gobernador, Gustavo Bordet”, señaló.En principio, Esteban Olarán, el secretario de Acción Política de ATE, destacó que se lleven a cabo los encuentros de diálogo. Sin embargo, sostuvo que “no nos pusimos de acuerdo en la cantidad de días de franco que se adeudan, porque si bien, se hizo una auditoría conjunta, después se realizó una auditoría por parte del Ministerio de Salud sobre lo que ya se había auditado de forma conjunta y eso, hizo que los números que plantea el Ministerio, sean menores a lo que registramos los gremios”, dijo el gremialista y sostuvo que “es una de las cuestiones en las que no pudimos avanzar, pero el Ministerio prometió que habrá otras reuniones sobre el tema y lo vamos a seguir discutiendo”.“En uno de los temas que avanzamos, fue en la necesidad en que existan los exámenes preocupacionales y es una discusión que se debe dar, porque es un beneficio para el trabajador como para el Estado”, mencionó Olarán y agregó que “se pudo avanzar en la discusión para buscar mecanismos, para que la entrega de la ropa de seguridad cotidiana, sea otorgada por el Ministerio de forma más asidua y que se aumente la cantidad de material que se recibe”.Por su parte, desde UPCN, Cristina Melgarejo, resaltó que se puedan realizar, pero dijo que “los avances han sido mínimos y en esta ocasión, no tuvimos respuesta al pedido de audiencia con la Comisión de Salud, ya que se busca discutir la ley de Enfermería. Esto es una demanda de todos los enfermeros que en medio de esta pandemia, lo necesitan de forma urgente”, explicó.En cuanto al tema de los exámenes preocupacionales, “hemos planteado la necesidad de que se hagan también para los trabajadores que ya están en tareas laborales, especialmente, en los hospitales de Salud Mental, donde se hacen para el ingreso, pero luego, durante los 20 años que desempeñan sus funciones, no se los vuelve a hacer, tal como lo establece la ley”, explicó la representante de UPCN.“También quedó pendiente el tema de los francos, porque seguimos creyendo en lo que dicen los trabajadores y en los registros de los departamentos de enfermería de los hospitales”, concluyó Melgarejo.