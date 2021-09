Bordet destacó el compromiso de su gestión con el cuidado de personas mayores

Foto 1/2 Foto 2/2

El mandatario entrerriano visitó este martes el hogar de ancianas San Vicente de Paul, de Paraná, e hizo entrega de un aporte de 900.000 pesos a la Sociedad Damas Vicentinas para refacciones del edificio y adecuación del ingreso de emergencia.



Bordet estuvo acompañado por su esposa Mariel Ávila y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira. Allí fueron recibidos por la directora del hogar, Ana María Gasagne, y la trabajadora social María del Carmen Ludi, con quienes recorrieron las instalaciones.



"Hoy estamos en el hogar San Vicente de Paul, que el año pasado en plena pandemia cumplió 125 años", comentó el gobernador, al tiempo que indicó que actualmente la institución "alberga a 42 adultas mayores de la provincia".



Luego afirmó que el hogar "cumple una labor importantísima en el cuidado gerontológico" y que por ello el gobierno provincial colabora con aportes "para poder mejorar las condiciones edilicias de este lugar que es magnífico pero muy antiguo. Necesita refacciones y la construcción de un ala nueva que nos estamos poniendo de acuerdo ahora para poder comenzarla en forma inmediata con ayuda del gobierno provincial".



"Trabajamos así en conjunto con asociaciones civiles en el cuidado de nuestras personas mayores. Entonces, esto hace que nuestro gobierno tenga un compromiso muy profundo, no sólo con este hogar, sino que se replica en toda la provincia. Muchas veces nuestros adultos mayores no son visibilizados por la sociedad y es una tarea indelegable garantizar a todas aquellas personas que cuando llegan a una determinada edad en la vida puedan tener accesos, al igual que el resto de quienes vivimos y convivimos en esta sociedad”, acotó.



Más adelante, Bordet sostuvo que “estar hoy aquí significa reforzar este trabajo en conjunto con la ministra de Desarrollo Social, que ha venido realizando una gran tarea en este sentido en todo el territorio provincial”. Agregó que se ofrecerá turismo social para adultos mayores, utilizándose el albergue del Túnel Subfluvial del lado de Paraná, que se acondicionó y próximamente será inaugurado, y otro espacio en Federación.



“Esto nos va a posibilitar generar intercambio y movilidad entre nuestros adultos mayores en forma de turismo social en la provincia”, continuó diciendo el gobernador, al tiempo que destacó que “trabajamos en este tipo de políticas sociales orientadas a honrar a quienes durante toda su vida trabajaron mucho por su familia, por su provincia, y nosotros los tenemos siempre presentes”.



Tras destacarse la vacunación contra el covid en las residencias geriátricas de la provincia, el gobernador dijo que en esa institución no se registró ningún caso durante la pandemia. “Están vacunadas con dos dosis contra el covid las 42 internas, más todo el personal que aquí trabaja, y también recibieron vacunas para neumonía y contra la gripe. Esto marca a las claras que hay una política sanitaria que va de la mano de una política social para garantizar salud y bienestar a nuestros adultos mayores”, concluyó Bordet.



Por su parte, la ministra Paira expresó que "la provincia trabajó durante todo el año pasado en contexto de pandemia con más de 50 hogares municipales y asociaciones sin fines de lucro acompañando las estrategias de cuidado. Tal como lo plantea el gobernador Gustavo Bordet estamos desarrollando iniciativas, vinculadas a lo edilicio pero también a lo institucional, que mejoran las condiciones de vida para nuestras personas mayores".



Al referirse al apoyo del Estado entrerriano, señaló: "Este hogar también forma parte de la red de trabajo que llevamos adelante con Enersa, a la que estamos proveyendo de termotanques solares para las residencias, lo que permite reducir costos del servicio. Aquí residen personas de toda la provincia y tienen un proyecto institucional que fortalece la accesibilidad de derechos de las personas mayores".



El aporte



Por su parte, la trabajadora social María del Carmen Ludi, especialista en Gerontología y ex docente de la Facultad de Trabajo Social, quien asesora y aporta su experiencia en el hogar desde hace 30 años en formulación de proyectos, se refirió al uso que se hará del subsidio que entregó el gobierno.



Destacó que “este no es el primer aporte que reciben de la provincia, sino que en los últimos años hemos ido refaccionando los techos, pintura del interior y demás, así que reconocemos ese apoyo que hemos tenido siempre del gobierno de la provincia”.



En lo que hace a los aportes, dijo que se utilizan “para poder adaptar un edificio que tiene más de 100 años, a las necesidades de brindar confort y accesibilidad a las ancianas que residen en el hogar”.



Precisó que particularmente con estos fondos "lo que estaremos haciendo es salvar el casco antiguo, ya que esto era una quinta de la zona de corrales, y el edificio estaba casi por derrumbarse; estamos reconstruyendo esa parte del edifico antiguo y la entrada para que puedan ingresar las autobombas en caso de ser necesario”.



Por otro lado, resaltó que “el gobernador muy gentilmente nos ofreció ayuda, ya que tenemos construido un anexo que hemos pensado destinar a varones, dado que el hogar hasta hoy siempre institucionalizó a mujeres. Eso sería un gran aporte a la comunidad de Paraná porque la ciudad no tiene ninguna residencia sin fines de lucro para varones pobres. Nosotros siempre trabajamos con sectores de pobreza, entonces para nosotros sería muy importante eso, y además porque esto ha surgido en convenios con PAMI como una necesidad”.