Habilitaron el Registro de infractores para quienes no votaron en las PASO

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó hoy el registro de infractores para aquellas personas que no votaron en las PASO del domingo pasado.Quienes deseen aclarar por qué no votaron podrán hacerlo en el link https://infractores.padron.gob.ar/ , donde se puede imprimir el acta y también verificar si se registran otras multas más.Luego, aparecerá si se es infractor o no, y si así lo fuese, se dará una boleta para imprimir y pagar en distintos medios electrónicos.Este año por la pandemia la CNE añadió un nuevo listado que incluye que personas positivas de Covid-19, contactos estrechos y aquellas que tengan síntomas no están obligadas a votar.A su vez, otra de las penalidades es que los infractores no podrán ser designados a desempeñar funciones o empleos públicos por tres años.También se indicó que no podrá por un año hacer trámites en organismos nacionales, provinciales y de CABA.Dentro de los 60 días de la elección