La Provincia ofreció un incremento del 9% a los judiciales nucleados en AJER

El ministro de Economía, Hugo Ballay, recibió este martes a dos representantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) en el marco del reclamo que mantienen los trabajadores judiciales por la implementación de la Ley de Enganche Salarial.



“La propuesta que les hicimos llegar desde el Ejecutivo provincial fue que, al igual que como el resto de la administración pública que en septiembre obtendrá un incremento del 9% acordado oportunamente en paritarias, al Poder Judicial se le liquidaría este porcentaje a cuenta de los futuros aumentos que otorgue la Corte Suprema”, comunicó Ballay a Elonce TV.



“La decisión del gobernador fue la de liquidarles en septiembre un 9%”



El ministro confirmó que la reunión con los representantes de los judiciales fue “un pedido del gobernador Bordet para llegar a un acuerdo a fin de evitar las medidas que AJER venia tomando”.



Para Ballay, la propuesta fue “muy bien recepcionada” por los representantes gremiales y se mostró esperanzado a que “la respuesta del sindicato sea la por positiva para que se nos de la tranquilidad de que no habrá nuevas medidas gremiales y la previsión necesaria para hacer la liquidación en septiembre”.



En la oportunidad, aclaró que “la ley de enganche está vigente desde el 1º de julio, por lo tanto, existe la obligatoriedad de liquidar los incrementos salariales que dé la Corte a partir de esa fecha”.



“La ley de enganche no fue vulnerada en ningún momento porque los judiciales entendían que el Ejecutivo la estaba dejando de lado, siendo que solo estuvo suspendida durante la aplicación de la ley de Emergencia”, remarcó.



“Desde el gremio entendían que había una diferencia, la cual desde el Ejecutivo nunca la consideramos así, por eso referimos que a partir del 1º de julio, los incrementos salariales que otorgue la Corte estamos obligados a liquidarlos porque está vigente la ley de enganche”, insistió el ministro.



La postura de AJER



“La propuesta será dada a conocer a los afiliados y se resolverá en plenario, en una asamblea resolutiva, si se acepta o no y cómo seguimos”, indicó a Elonce TV la secretaria general adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero. Según ratificó, desde el sindicato exigen que “desde el Ejecutivo provincial se respete la integralidad de la Ley de Enganche Salarial”.



En tanto, José María Segura explicó que “esta tarde habrá una asamblea informativa provincial y a partir de ahí, cada filial transmitirá la información a los delegados de cada oficina, desde donde llegará la opinión de los trabajadores, que resolverá sobre la propuesta”. Para el jueves o viernes está previsto el plenario provincial de AJER.





