Desde cuándo podrán presentar la justificación quienes no votaron en las PASO

Hoy, a las 18, comenzará el escrutinio definitivo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), durante el cual se realizará el control de las actas labradas por las autoridades de mesa.La prosecretaria Electoral Nacional, Narubi Godoy, señaló que estarán presentes los fiscales, pero se restringirá la presencia de personas. “Cada mesa escrutadora se tomará como una burbuja para que estemos trabajando de manera segura”, remarcó.“A quienes no hayan concurrido el domingo a votar y tengan su constancia que acredite la causa justifiquen la no emisión del voto, les recomendamos que lo hagan a través de la web cuando quede en funcionamiento el Registro de Infractores al Deber de Votar , que será”, declaró la funcionaria.Asimismo, señaló que la multa por no votar es de 50 pesos y se puede incrementar hasta 500 si tiene infracciones en otros comicios. “Quien no haya ido a votar el domingo, está obligado a sufragar en las elecciones generales”, aclaró.Por otra parte, sobre la cantidad de autoridades de mesa que se excusaron, manifestó que “no tuvimos un volumen diferente en relación a las PASO de 2019. Estábamos preparados para un volumen superior, pero el nivel de reemplazos ha estado dentro de una cantidad que podemos manejar”.Interrogada acerca de la fecha de cobro de los 4000 pesos para quien se capacitó y se presentó el domingo, Godoy dijo que “será dentro de los 60 días posteriores a la elección. Entendemos que será antes de las generales, en el Correo, conforme al número de documento, por lo que oportunamente se dará a conocer el cronograma”.