Müller: “La gente optó por una opción nueva, nos daremos a conocer aún más”

La candidata de la “Lista 186 - Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad”, Miriam Müller,

Política Siete listas disputarán en Entre Ríos las cinco bancas de diputados en noviembre

en diálogo conentendió que su partido se convirtió en la tercera fuerza en Entre Ríos porque “la gente no se siente representada por estas fuerzas que hace rato vienen gobernando la provincia y lo de ayer fue una opción por algo nuevo”.La gente “no se sintió cuidada en la pandemia, no se sintió cuidada por las cuestiones económicas; lo bueno de saber que no hay un voto cautivo, sino que es pensante, de personas que dicen ‘me defraudaste’ y ‘no te voy a depositar más mi voto de confianza’. Y lo da para otro tipo de opciones. Esto es parte del ejercicio democrático, que es lo que tenemos que defender. La única manera de manifestarnos es a través de las urnas”.El voto a la fuerza que representa Müller, “está diciendo ‘no queremos la forma en que nos están gobernando, vamos a optar por algo nuevo’.Muestra que están cansados de ‘las figuritas repetidas’”.Al ser consultada sobre cómo harán para llegar con la propuesta de cara a noviembre aseveró: “Lo haremos dándonos a conocer aún más. Hubo gente se empezó a enterar de nosotros en las últimas dos semanas, cuando empecé a estar más en los medios; faltó conocimiento, tiempo de campaña y las cuestiones naturales de una fuerza que recién se inicia. No es tan fácil iniciar un partido de cero, formar la Junta Promotora, hasta unirse con un partido que por primera vez se presenta. Lo importante es la representatividad que podemos llegar a tener”.Dijo que fue llamada telefónicamente tras la elección, por Gómez Centurión y gran cantidad de dirigentes de su partido.Agradeció al electorado entrerriano y a los fiscales que “decidieron a salir a cuidar cada voto, que en nuestro partido, cada voto significa una vida”.