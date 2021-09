Gainza: "Trabajaremos todos juntos para ratificar y aumentar el resultado"

Las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias se llevaron a cabo este domingo y se definieron los candidatos que en el mes de noviembre, participarán de la elección general para renovar las bancas en el Congreso Nacional.



La difusión oficial de votos de las PASO legislativas 2021 confirmó que Juntos por Entre Ríos obtuvo el mayor caudal de votos, por sobre el Frente de Todos.



Al respecto, Emanuel Gainza, explicó en el programa Quien Dice Qué, de Elonce TV, que “el resultado de las PASO fue muy contundente, muy importante. Esta elección fue atípica por la pandemia, los protocolos, no sabíamos bien cuál iba a ser el nivel de participación”.



“El resultado fue casi aplastante en Paraná. Salvo en dos o tres seccionales, el resultado ha sido a favor de la lista de Rogelio Frigerio y en general del frente. Estamos muy contentos con nuestro frente. Viene noviembre y tenemos que seguir reforzando el vínculo con el vecino, recorrer. Este resultado nos da un gran espaldarazo”, remarcó.



Consideró que la elección “fue un espaldarazo para una perspectiva de cambio, pero también fue una forma de decir basta. Venimos de una etapa donde el gobierno nacional ha tenido una serie de errores, por acción u omisión. La gente dijo basta no solo a la inflación y a la cuestión económica, sino al manejo de la pandemia. El presidente Fernández es un gran ejemplo del `haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago´”.



“Nosotros recibimos un apoyo muy grande, pero hay que tomarlo con mucha responsabilidad. La diferencia del 2019 a esta elección muestra que los votos no son de nadie, sino de la gente. Nosotros tenemos ahora el desafío de tener diputados que vayan a representar a Entre Ríos y garanticen que el kirchnerismo no tenga mayoría. Esto también habla para nuestro frente y nuestro espacio de un camino que tenemos que empezar a construir pensando en el 2023”, agregó.



Asimismo, Gainza dijo que “está claro que, si nuestro gobierno no hubiese tenido errores, en 2019 hubiésemos tenido una reelección. Muchas de las cosas que no pudimos resolver, que dijimos que eran complejas, este gobierno tampoco ha sabido resolverlas. Son cuestiones de fondo. Más allá de la pandemia, en un montón de indicadores podemos hablar de un retroceso. El mensaje que está claro y que expresó la ciudadanía, es que el gobierno nacional tiene que corregir muchas cosas, pero también es un llamado de atención pensando hacia el futuro”.



Sobre las elecciones de 2023, señaló que “los votos no son de nadie. Hoy en Argentina hay dos grandes coaliciones que pueden gobernar el país. El resultado nacional que hubo en distritos que muchas veces han sido adversos a Juntos Por el Cambio, marcan que hay una plataforma de mucha gente que está diciendo que está dispuesta a votar o acompañar una alternativa distinta al gobierno nacional actual. Estoy convencido de que Horacio Rodríguez Larreta es el próximo candidato a presidente y tiene altas chances de ganar. Lo más lógico igualmente sería que lo defina la gente a través de las PASO”.



“El ex presidente Macri es un actor muy importante en nuestro espacio. A los actores políticos los jubila la gente con su voto. Creo que nuestra coalición a nivel nacional se amplió de forma muy contundente”, manifestó.



Por otro lado, y en relación a lo que serán las elecciones generales de noviembre, indicó que “trabajaremos todos juntos para ratificar y aumentar el resultado que hemos tenido”.



Agradeció también a los fiscales de Juntos por Entre Ríos que “garantizaron la transparencia”. Elonce.com