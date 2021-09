Juntos por el Cambio se impuso en distritos clave: quién ganó en cada provincia

La opositora Juntos por el Cambio (JxC) se impuso este domingo en distritos clave del país en las elecciones PASO que definieron los candidatos a diputados y senadores nacionales que competirán en las generales del 14 de noviembre, una performance que evidenció una recuperación del espacio tras el magro desempeño que tuvo en los comicios del 2019, cuando el Frente de Todos triunfó en casi todas las provincias.Como era previsible Juntos por el Cambio ganó en CABA, Córdoba y Mendoza, pero también se impuso en provincias que, a priori, parecían más esquivas a la alianza opositora, como Buenos Aires, Chaco, Misiones, Jujuy, Salta, Misiones, San Luis y Santa Cruz.Logró triunfos también en Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Chubut y Tierra del Fuego.El alcalde porteño -quien no oculta sus ambiciones presidenciales- parece afianzarse como el ganador en la puja declarada que tiene con Mauricio Macri de cara a los comicios del 2023.Larreta consiguió que las listas a diputados nacionales encabezadas, en CABA, por María Eugenia Vidal; y en la provincia de Buenos Aires, por Diego Santilli, se impusieran en las internas, y que un aliado como el exministro del Interior de Cambiemos, Rogelio Frigerio, pueda triunfar en las internas en Entre Ríos.En cambio, Macri no pudo imponer a sus candidatos en Córdoba, donde respaldó como postulante a senador al radical Mario Negri, quien fue derrotado por el legislador Luis Juez; ni en Santa Fe, donde tampoco logró la victoria de su candidato a la cámara alta, Federico Angelini.En la ciudad de Buenos Aires, Juntos consiguió el 48,21 por ciento de los votos contra el 24,50 del Frente de Todos, escrutadas más del 97% de las mesas.La lista impulsada por Rodríguez Larreta y encabezada por Vidal se impuso por el 68 por ciento de los votos, ante el liberal Ricardo López Murphy, que logró el 23 por ciento, y el radical Adolfo Rubinstein, que quedó en tercer lugar.Desde el búnker de Juntos, en Costa Salguero, y ya con los resultados de la elección, Vidal agradeció esta noche a Rodríguez Larreta y al expresidente Mauricio Macri por apoyo a su candidatura. "Nuestra mayor fortaleza es la unidad en los valores", subrayó."Vamos a defender mejor nuestros valores y convicciones porque juntos podemos más", aseveró la exgobernadora que compartió escenario con sus rivales en la interna de JXC, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein.Pero el triunfo más significativo sucedió en la provincia de Buenos Aires donde la suma de las dos listas de Juntos logró un 38,20% de los votos contra 33% del Frente de Todos.En la interna de la coalición opositora se impuso el exvicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, a la lista promovida por el radicalismo que encabezó el médico Facundo Manes.Ambos candidatos formularon declaraciones en el bunker que compartieron en La Plata, solo por un rato y antes de conocerse los resultados de la elección.Allí, Santilli buscó dar un mensaje tras la dura interna con Manes, al señalar que "cada uno de nosotros expresó su deseo sobre la provincia y el país que queríamos".Agregó que tanto él como su adversario recorrieron durante la campaña rumbo a las PASO "toda la provincia a lo largo y ancho con propuestas e ideas".En la provincia de Córdoba, JxC fue la fuerza más votada al conseguir el 47,55 por ciento contra el 24, 56 de Hacemos por Córdoba, impulsada por el gobernador Juan Schiaretti, y el Frente de Todos obtuvo el 10,92 por ciento de los votos.En la caliente interna opositora se impuso el exintendente y diputado Luis Juez -impulsado por la titular del PRO, Patricia Bullrich-, al jefe del interbloque de diputados nacionales de JxC , el radical Mario Negri.En Santa Fe, la coalición opositora también consiguió un triunfo, al obtener el 40,30 por ciento de los votos, mientras el Frente de Todos logró el 29 por ciento de los sufragios.En la interna opositora se imponía como candidata a senadora la expanelista Carolina Losada, mientras que el primer postulante a diputado será el radical Mario Barletta.Juntos por el Cambio también consiguió un amplio triunfo en Entre Ríos, ya que obtuvo el 51,78 por ciento y el Frente de Todos alcanzó el 29,51 por ciento.Allí el exministro del Interior, Rogelio Frigerio quien se impuso en la interna, entendió el triunfo opositor como una señal de los entrerrianos que "no están de acuerdo con esta forma de vivir y quieren un futuro mejor".En Mendoza, el gobernante Cambia Mendoza -que es el sello provincial de Juntos por el Cambio- y que impulsa la postulación del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, al senado nacional se impuso como la lista más votada con el 42,55 por ciento, mientras el Frente de Todos obtuvo el 25,20 de los sufragios.Además, la coalición opositora se impuso en las dos provincias administradas por el radicalismo, Jujuy y Corrientes cuyos gobernadores son Gerardo Morales y Gustavo Valdes, quien viene de obtener su reelección por más de un 70 por ciento de los votos.- Buenos Aires: Juntos por el Cambio.- Ciudad de Buenos Aires: Juntos por el Cambio.- Córdoba: Juntos por el Cambio.- Mendoza: Juntos por el Cambio.- Santa Fe: Juntos por el Cambio.- Chaco: Juntos por el Cambio.- Corrientes: Juntos por el Cambio.- Jujuy: Juntos por el Cambio.- Tierra del Fuego: Juntos por el Cambio.- Santa Cruz: Juntos por el Cambio.- Chubut: Juntos por el Cambio.- Entre Ríos: Juntos por el Cambio.- La Pampa: Juntos por el Cambio.- Misiones: Juntos por el Cambio.- Salta: Juntos por el Cambio.- La Rioja: Frente de Todos.- Formosa: Frente de Todos.- San Juan: Frente de Todos.- Catamarca: Frente de Todos.- Tucumán: Frente de Todos.- San Luis: Unidos por San Luis.- Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago.- Neuquén: Movimiento Popular Neuquino.- Río Negro: Juntos Somos Río Negro.