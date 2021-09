Sorpresa en Santa Fe: el oficialismo perdió contra Juntos por el Cambio

La coalición Juntos por el Cambio obtenía esta noche un triunfo categórico sobre el Frente de Todos y hasta sorpresivo teniendo en cuenta la diferencia de votos.Con el 87,14% de los votos escrutados, las cuatro listas de JxC cosechaban el 40,39%, mientras que las dos nóminas del Frente de Todos quedaban atrás con el 29,21%.Lewandowski, quien comparte fórmula para la Cámara alta con la actual senadora María de los Ángeles Sacnun (cercana a Cristina Kirchner), obtenía el 19,9% de los votos totales, mientras que la fórmula de Rossi con la actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas, quedaba atrás con el 9,8%.En términos porcentuales, el periodista consiguió el 66,88% votos del frente oficialista, más del doble de los obtenidos por Rossi, quien apenas arañó el 33,11%.En tanto, Roberto Mirabella (delfín de Perotti) ganó la interna del Frente de Todos en la categoría para la Cámara baja y será el primer candidato de la lista de candidatos a diputados nacionales en las elecciones del 14 de noviembre.Quien quedó desplazado del primer lugar fue Alejandro Toniolli, hombre del Movimiento Evita que estaba en la lista de Rossi.En la interna de Juntos por el Cambio, la pelea era palmo a palmo. Se imponía la lista "Cambiemos con Ganas", que proponía a la periodista Carolina Losada y a Dionisio Scarpin (UCR) para el Senado. Seguida de cerca por la lista "Evolución" apadrinada a nivel nacional por senador Martín Lousteau que proponía la precandidatura a senador nacional del radical Maximiliano Pullaro acompañado por Carolina Piedrabuena (UCR).La pulseada estaba tan reñida que en el tramo de precandidaturas a diputados nacionales se imponía "Cambiemos con Ganas" por estrecho margen, con la postulación del radical Mario Barletta al frente de esa boleta, superando a Gabriel Chumpitaz (PRO) de la lista "Evolución".Perotti jugó fuerte en la interna del PJ santafesino, no solamente pactando con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, sino además colocándose a sí mismo, como primer senador suplente.Al no tener reelección en su provincia, intentará dentro de dos años que Mirabella o alguien de su círculo lo suceda en el Poder Ejecutivo y él tener cuatro años asegurados en la Cámara alta.Rossi también apostó fuerte y la jugada le salió mal, a la luz de los resultados, ya que no sólo quedó afuera del futuro Congreso y relegado en la interna del peronismo santafesino sino que además le costó su cargo en el Gabinete como titular de la cartera de Defensa.El presidente, privilegiando la diplomacia con la provincia santafesina, le pidió que dejara anticipadamente su cargo como ministro, algo que Rossi no pensaba hacer si no se lo ordenaban.