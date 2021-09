Cresto: “Hay un mensaje del pueblo entrerriano que debemos escuchar”

"Las elecciones son en noviembre para lo cual reforzaremos y redoblaremos el esfuerzo”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet al conocer los resultados de las PASO que ubicaron al Frente de Todos cuatro puntos por debajo de la lista ganadora en la oposición. Además, recordó que este domingo se desarrollaron “internas” y que “acá no está definido nada”.Acompañado por Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Brenda Ulman, Bordet explicó que en estas PASO el Frente “no tenía ninguna lista opositora, porque logramos una lista de unidad, mientras que en el otro frente hubo una discusión y esto obviamente genera más movilización"."Acá no está nada definido, no está nada dicho, son solamente elecciones internas y nosotros vamos a trabajar fuertemente para ganar las elecciones en noviembre con nuestros candidatos", subrayó el mandatario provincial y presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos.Sobre los factores que incidieron en las PASO, recordó que "estamos en una época totalmente atípica, como lo es una pandemia”, que puede haber provocado “incertidumbre y temor”. También, “cuando hay que trabajar para asegurar la salud de la población muchas veces se toman medidas para preservar la vida de los ciudadanos que tienen un costo, el cual a veces se traduce también en política", subrayó.Sin embargo, "nuestra propuesta es para toda la provincia. Nosotros trabajamos conociendo la realidad entrerriana, la geografía de nuestra provincia, nuestras costumbres; vivimos aquí permanentemente y escuchamos a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos y cuando llevamos la propuesta es integral. Le hablamos a la mujer que es ama de casa, pero también a la mujer que trabaja, que es jubilada, a los jóvenes con expectativas, a los hombres que trabajan en la economía social por cuenta propia, a nuestros productores, empresarios. Tenemos un proyecto global para transmitir, y repito, también para escuchar, receptar, y fundamentalmente para recoger de acá a noviembre todas las correcciones que tengamos que hacer para mejorar”, señaló Bordet.Por último, el mandatario sostuvo que “lo más importante es que el porcentaje de votación en Entre Ríos fue del 72 por ciento”, y se asemeja a “los guarismos de 2019 donde de votaba además cargos ejecutivos”. “Esto habla de una sociedad muy democrática, que consolida sus instituciones. Entre todos tenemos que fortalecer la participación ciudadana”, concluyó.Por su parte, el candidato del Frente de Todos en primer lugar, Enrique Cresto expresó: “Quiero felicitar a la lista de Rogelio Frigerio, también a Pedro Galimberti y a todas las listas que participaron de esta elección. Trabajamos para ser la lista más votada, hay un 40 % del electorado sobre el que tenemos que trabajar fuertemente de acá a noviembre, hay un mensaje del pueblo entrerriano que debemos escuchar”.“Estamos convencidos que a medida que pase el tiempo vamos a estar mejor, el país va a estar mejor. Este es el mensaje que debemos transmitir y reforzar. En situaciones excepcionales como las que plantea esta pandemia, el reclamo de la población en muchos casos sobrepasa nuestras expectativas”, indicó.“Estamos convencidos que a este proyecto político que encabeza nuestro Gobernador en Entre Ríos, podemos desarrollarlo en plenitud y esto apenas comienza, porque todavía tenemos cosas para hacer que los entrerrianos y entrerrianas seguramente van a valorar”, finalizó Cresto.